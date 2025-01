Finanza digitale, spazio ai giovani investitori: i nuovi trend

Aumentano gli investimenti tra i giovani in finanza digitale: prediligono azioni, obbligazioni e fondi comuni ma anche criptovalute ed ETF.

I giovani sono sempre più protagonisti del mondo Fintech, tanto che il 30,8% di coloro che operano sulle piattaforme di brokeraggio online ha meno di 35 anni, mentre l’8,6% è di età inferiore ai 25 anni.

A tracciare l’identikit dell’investitore tipo della finanza digitale è l’Osservatorio di BG SAXO, che offre una fotografia dettagliata delle abitudini e dei trend che caratterizzano tali iniziative, registrando un aumento della fiducia verso queste forme alternative di risparmio.

Il report evidenzia un notevole interesse verso il mondo finanziario da parte delle giovani generazioni, con prevalenza maschile ma con una crescente partecipazione femminile rispetto ai canali più tradizionali.

Tra gli strumenti preferiti compaiono le azioni (46,6%), le obbligazioni (39,4%) e i fondi comuni (36%). Anche criptovalute (30,7%) ed ETF (17,7%) sembrano però acquistare sempre più popolarità tra gli investitori.

Le motivazioni che si nascondono dietro la scelta di investire spaziano dalla volontà di accrescere il proprio patrimonio (61%) al desiderio di proteggere il proprio capitale dall’inflazione (41,1%), anche al fine di creare un cuscinetto finanziario che tuteli in caso di imprevisti (36,5%).

Anche il non volere perdere eventuali opportunità finanziarie è un motivo abbastanza frequente per lanciarsi in questo mondo (28,9%), seguito dalla volontà di mettere da parte risparmi per i figli e acquistare casa (18%), ma anche per concedersi intrattenimento e divertimenti (17,7%). Non manca chi vorrebbe mettere da parte andare in pensione in largo anticipo (9,9%). Per approfondimenti, qui i dati completi del sondaggio.