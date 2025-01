Emissione BTP Green: in collocamento nuovi titoli di Stato sostenibili

Il calendario delle aste per i Titoli di Stato in programma a fine novembre e nel mese di dicembre, relative a BOT e BTP Short.

Asta BOT a 6 mesi il 27 novembre: calendario emissione e rendimenti

Nuovo BOT a 6 mesi in asta il 27 novembre: guida completa su caratteristiche, calendario e opportunità per investire in titoli di Stato a breve termine.