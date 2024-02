Spese mediche in aumento: è boom di prestiti sanitari

Curarsi è diventato troppo costoso: un miliardo di prestiti personali per far fronte alle spese mediche, soprattutto tra le donne di mezza età.

Dietro la richiesta di prestiti personali si cela sempre più spesso la necessità di far fronte a spese mediche eccessivamente onerose. Nel 2023 il valore complessivo erogato è stato pari ad oltre un miliardo di euro (+6,6% rispetto al 2022).

Secondo un’indagine condotta da Facile.it e Prestiti.it, l’importo medio richiesto di 6.152 euro, la durata media del finanziamento è di circa 4 anni.

Se l’età media dei richiedenti si attesta intorno ai 46 anni, quasi una domanda su 4 (24,9%) proviene dalla fascia anagrafica 45-54 anni. A richiedere prestiti per cure mediche sono nel 42,8% dei casi le donne.

A livello geografico, infine, le regioni dove il peso percentuale dei prestiti sanitari è maggiore sono la Sardegna (5,33%), le Marche (5,14%) e la Liguria (5,12%).

Sono cifre che mettono in evidenza anche ad un altro trend: il ricorso alla sanità privata per far fronte ai ritardi di quella pubblica.