Bollette gas sul mercato libero: la classifica italiana delle migliori offerte

Mercato Libero del Gas 2024 con offerte troppo costose in molte città italiane e pesanti rincari in bolletta: ecco la mappa di Assoutenti.

Con il passaggio al mercato libero le famiglie italiane stanno affrontando nuovi costi per la fornitura di gas, orientandosi tra le varie offerte che si differenziano anche a livello territoriale.

In alcune città i contratti proposti sono però sensibilmente più costosi: è quanto emerge da una nuova indagine condotta da Assoutenti.

In tutte le città monitorate le offerte a prezzo fisso sono sensibilmente più costose rispetto alle tariffe del mercato tutelato, ed emerge una carenza di reale concorrenza tra operatori, al punto che per ogni provincia si registrano in media solo 3 offerte a prezzo variabile più vantaggiose rispetto al regime di maggior tutela dove rimarranno gli utenti vulnerabili.

Vediamo i dati emersi dalla rilevazione – che ha coinvolto 20 città prendendo in considerazione una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all’anno – sulla base del confronto tra le migliori offerte reperibili sull’omonimo Portale ARERA per contratti a prezzo fisso e tariffa variabile.

Bollette gas: Roma e Milano a confronto

Bolletta Gas: le offerte per chi non passa al Mercato Libero 22 Dicembre 2023 Roma, ad esempio, si caratterizza per la spesa più alta per chi sceglie un operatore del mercato libero con contratto a prezzo fisso: la migliore offerta si basa su una bolletta media annua del gas da 2.045 euro. È sempre la Capitale, inoltre, a detenere il primato della bolletta stimata più cara prendendo in esame i contratti a prezzo variabile, con una media di 1.754 euro annui a famiglia.

Milano, invece, è la città con la migliore offerta a prezzo bloccato e la bolletta media sempre nel mercato libero si aggira intorno ai 1.816 euro annui.

Sud Italia: prezzi alti e penalizzazioni

Al Sud Italia le utenze domestiche appaiono più penalizzanti dopo lo stop al mercato tutelato del gas, con le offerte a prezzo fisso sensibilmente più costose rispetto alle tariffe del mercato tutelato in tutte le città valutate.

Dopo Roma, Catanzaro e Palermo sono le città più care.

Mercato Libero del gas: le città più care

Qui di seguito le prime posizioni della classifica di Assoutenti dedicata alle città in base alle offerte di fornitura gas sul mercato libero.

Gas a prezzo fisso: la top five

Roma, spesa annua 2.045,57 euro; Catanzaro, spesa annua 2.032,55 euro; Palermo, spesa annua 2.024,03 euro; Napoli, spesa annua 1.972,44 euro; Firenze, spesa annua 1.931,25 euro.

Classifica offerte a prezzo fisso

Prezzo fisso Migliore offerta Mercato Libero

(spesa annua in euro) Roma 2.045,57 Catanzaro 2.032,55 Palermo 2.024,03 Napoli 1.972,44 Firenze 1.931,25 Torino 1.927,99 Genova 1.927,99 Ancona 1.913,75 Perugia 1.889,82 Aosta 1.885,92 Campobasso 1.881,60 Bari 1.881,59 Venezia 1.876,39 Potenza 1.873,76 Bologna 1.866,61 L’Aquila 1.849,09 Trento 1.837,18 Bolzano 1.837,18 Trieste 1.837,18 Milano 1.816,66

Gas a prezzo variabile: la top five

Roma, spesa annua 1.754,51 euro; Catanzaro, spesa annua 1.739,28 euro; Palermo, spesa annua 1.723,01 euro; Napoli, spesa annua 1.679,17 euro; Torino, spesa annua 1.645,28 euro.

Classifica offerte a prezzo variabile

Prezzo variabile Migliore offerta Mercato Libero

(spesa annua in euro) Roma 1.754,51 Catanzaro 1.739,28 Palermo 1.723,01 Napoli 1.679,17 Torino 1.645,28 Firenze 1.641,86 Genova 1.638,60 Ancona 1.624,35 Perugia 1.607,11 Bologna 1.604,42 Aosta 1.603,20 Campobasso 1.597,22 Venezia 1.593,67 Potenza 1.589,38 Bari 1.588,32 L'Aquila 1.564,71 Milano 1.554,46 Bolzano 1.554,46 Trieste 1.554,46 Trento 1.553,61