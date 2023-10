BTP Valore: scheda completa e calendario acquisto dal 2 al 6 ottobre

BTP Valore in collocamento dal 2 al 6 ottobre: scheda completa del titolo di stato, calendario sottoscrizione, tassi, cedole trimestrali e premio finale.

L’emissione del nuovo BTP Valore, in collocamento dalle ore 9:00 del 2 ottobre, comporta una serie di novità rispetto al primo titolo di Stato della stessa famiglia collocato a giugno: pagherà agli investitori cedole trimestrali, offrirà tassi minimi garantiti del 4,10% per i primi tre anni e del 4,50% per gli ultimi due, concede un premio fedeltà dello 0,5% lordo alla scadenza dei 5 anni ai risparmiatori individuali e affini (mercato retail) che mantengono il titolo per l’inter durata.

Vediamo di seguito una guida completa al BTP Valore con scadenza 10 ottobre 2028, in collocamento fino al 6 ottobre (con acquisto dalle ore 9:00 alle ore 17:00).

BTP Valore: come funziona il titolo per investitori privati

I BTP Valore sono titoli di Stato pensati per agli investitori individuali, comprese le famiglie ed i privati cittadini. Il collocamento non avviene tramite asta ma direttamente in banca o alle Poste, quindi si può comprare fin dal primo giorno rivolgendosi al proprio istituto di riferimento.

La remunerazione è progressiva nel tempo (cedole crescenti con meccanismo step-up) e prevede tassi fissi garantiti, con rivalutazione del capitale. Le cedole si maturano e vengono messe in pagamento a cadenza periodica.

Titolo per investitori retail: chi sono?

I BTP Valore sono riservati agli investitori individuali e affini, essendo una formula di risparmio a medio-lungo termine per privati e famiglie.

Sul titolo – che ha un lotto minimo di acquisto di valore modesto – non si applicazioni costi di commissione e si gode inoltre di una tassazione agevolata (con aliquota al 12,5%), con esenzione dalle imposte di successione sulle cedole e sul premio fedeltà.

BTP Valore: come funziona la seconda emissione

Il collocamento del BTP Valore avviene sul MOT (mercato secondario per privati, famiglie e piccoli risparmiatori) di Borsa Italiana. Il lotto minimo acquistabile è pari a mille euro senza costi e senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005565392.

BTP Valore: acquisto in banca e alle Poste

Le banche responsabili sono Intesa Sanpaolo e Unicredit. Per sottoscrivere il BTP Valore si può comunque andare in banca (la propria) o alle Poste (se si ha un conto aperto, con conto deposito titoli), oppure si può procedere via home banking (se abilitato alla funzione di trading online).

Si potrà rivendere il titolo anche prima della scadenza alle condizioni di mercato, con il capitale sottoscritto che resta garantito solo alla scadenza.

BTP Valore ottobre 2023: il calendario del collocamento

Nota 3: La coincidenza tra data di regolamento e quella di godimento è dettata dall’esigenza che al momento dell’acquisto l’acquirente non debba versare dietimi.

Nota 4: Il regolamento delle negoziazioni libere sul mercato secondario MOT è fissato in 2 giorni successivi alla loro data di conclusione.

Tassi cedolari trimestrali e garantiti

I tassi cedolari minimi garantiti per la seconda emissione del BTP Valore sono i seguenti:

4,10 % per il 1°, 2° e 3° anno ;

; 4,50% per il 4° e 5° anno.

I tassi definitivi, rivedibili solo al rialzo, in base alle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Il BTP Valore emesso a giugno 2023 (con scadenza a 4 anni) prevedeva cedole semestrali, quello in emissione a ottobre 2023 (con scadenza a 5 anni) stacca invece cedole trimestrali.

BTP Valore: convenienza e rendimenti

Il collocamento del primo BTP Valore ha fatto registrare buoni rendimenti, con un tasso cedolare lordo del 3,25% per i primi due anni e del 4% per il terzo e quarto anno, con premio finale dello 0,5%.

Il punto di forza du questa famiglia di Titoli di Stato è la certezza della remunerazione e la frequenza del pagamento delle cedole, oltre all’elevato rendimento pur essendo un investimento a bassissimo rischio.

L’alternativa di mercato a questa famiglia di titoli per mettere a rendita i propri risparmi con un investimento anche breve è offerta dai Conti Deposito che hanno in modo analogo condizioni prefissate e permettono di sbloccare il capitale all’occorrenza.

BTP Valore: scheda informativa

Consulta le FAQ del Ministero sul BTP Valore.