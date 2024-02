BTP Valore il 26 febbraio: tassi garantiti fino al 4%

BTP Valore in collocamento con la terza emissione il 26 febbraio: titolo di stato per piccoli risparmiatori, cedole trimestrali fino al 4% e premio finale.

Terza emissione per il BTP Valore, in calendario da lunedì 26 febbraio a venerdì 1 marzo salvo chiusura anticipata. Il Ministero ha comunicato i rendimenti: per le cedole trimestrali, dal 1° al 3° anno sono previsti tassi minimi garantiti al 3,25%, mentre dal 4° al 6° anno il tasso sale al 4%.

Si tratta di una famiglia di Buoni del Tesoro particolarmente apprezzata: garantiti dallo Stato, sono riservati ai piccoli risparmiatori (mercato retail). Vediamo i dettagli.

BTP Valore 26 febbraio: cosa offre il titolo

Il nuovo titolo avrà durata sei anni, cedole trimestrali prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo step up di 3+3 anni) ed un premio finale di fedeltà dello 0,7% per chi lo acquista durante il primo collocamento e lo mantiene fino a scadenza. Si può comunque sempre cedere il titolo (interamente o in parte) prima della sua scadenza, senza vincoli, vendendolo a condizioni di mercato.

I tassi minimi garantiti ed il codice ISIN sono stati comunicati il 23 febbraio: per i primi tre anni al 3,25% e per gli ultimi tre al 4%.

Il codice ISIN del titolo durante il periodo di collocamento è IT0005583478.

Come acquistare il nuovo BTP Valore

A partire da lunedì 26 febbraio il nuovo BTP Valore potrà essere acquistato attraverso il proprio home banking abilitato alle funzioni di trading online oppure recandosi in banca o anche all’ufficio postale, purché si possieda un conto con deposito titoli.

Il collocamento avrà luogo sulla piattaforma MOT (mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) tramite le banche Intesa Sanpaolo e UniCredit.

L’investimento minimo è come sempre pari a mille euro senza costi di commissione durante i giorni di collocamento. Il capitale sottoscritto è garantito a scadenza.

BTP Valore: come funziona il titolo per investitori privati

I BTP Valore sono titoli di Stato pensati per gli investitori individuali, comprese le famiglie ed i privati cittadini. Il collocamento non avviene tramite asta ma direttamente in banca o alle Poste, quindi si può comprare fin dal primo giorno rivolgendosi al proprio istituto di riferimento.

La remunerazione è progressiva nel tempo (cedole crescenti con meccanismo step-up) e prevede tassi fissi garantiti, con rivalutazione del capitale. Le cedole si maturano e vengono messe in pagamento a cadenza periodica.

I BTP Valore sono riservati agli investitori individuali e affini, essendo una formula di risparmio a medio-lungo termine per privati e famiglie.

Sul titolo – che ha un lotto minimo di acquisto di valore modesto – non si applicano costi di commissione e si gode di una tassazione agevolata (con aliquota al 12,5%), con esenzione dalle imposte di successione sulle cedole e sul premio fedeltà.

Non appena sarà aggiornamento il regolamento ISEE, sarà anche possibile escludere questo prodotto finanziario ai fini del calcolo del patrimonio familiare.

BTP Valore: convenienza e rendimenti

Andamento BTP: quotazioni e rendimenti per ogni titolo di Stato 24 Novembre 2023 Il collocamento del secondo – e in precedenza anche del primo BTP Valore – ha fatto registrare buoni rendimenti. Il punto di forza di questa famiglia di Titoli di Stato è la certezza della remunerazione e la frequenza del pagamento delle cedole, oltre all’elevato rendimento pur essendo un investimento a bassissimo rischio.

L’alternativa di mercato per mettere a rendita i propri risparmi con un investimento anche breve è offerta dai Conti Deposito che hanno in modo analogo condizioni prefissate e permettono di sbloccare il capitale all’occorrenza.

Sul BTP Valore, però, ricordiamo che si applica la tassazione agevolata del 12,5% e che c’è l’esenzione dalle imposte di successione.