Conto corrente bancario gratuito: migliori offerte a confronto

Conti correnti zero spese, soluzione pratica per risparmiare sui costi bancari: cosa sono e quali sono i migliori conti gratuiti di giugno 2023.

Per risparmiare sul conto corrente, una tipica soluzione è quella di selezionare le offerte di conto a zero spese, senza commissioni né canone.

Sono molti gli istituti di credito che propongono un conti gratuito a fronte di servizi interamente digitale oppure legati ad un numero fisso di operazioni.

Prima di scegliere è dunque importante prestare attenzione alle eventuali limitazioni e condizioni applicate, come avviene ad esempio con il conto base offerto per legge da tutte le banche.

Vediamo quali sono attualmente le banche che offrono i migliori conti correnti gratuiti e confrontiamo le offerte per trovare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Cosa sono i conti correnti zero spese

Un conto corrente zero spese è un tipo di conto bancario gratuito dal punto di vista di costi fissi e spesso anche delle commissioni richieste per l’utilizzo dei servizi di base. Questo significa che i titolari di un conto corrente zero spese possono tenere da parte i propri risparmi senza pagare un canone annuo e quasi sempre hanno anche la possibilità di effettuare operazioni di prelievo, deposito, bonifici e pagamenti online senza incorrere in costi aggiuntivi. Tutto ciò consente ai titolari di conti bancari di risparmiare somme considerevoli nel corso degli anni.

Oltre al risparmio di denaro, i conti correnti zero spese offrono anche maggiore trasparenza e flessibilità. Poiché non ci sono commissioni nascoste o costi imprevisti, i titolari di un conto corrente zero spese possono gestire il proprio denaro in modo più consapevole e pianificare le proprie finanze senza sorprese.

Inoltre, molti di questi conti offrono accesso a servizi online e mobile banking, consentendo ai clienti di controllare il saldo, effettuare pagamenti e monitorare le transazioni in qualsiasi momento e ovunque si trovino.

Va notato che l’imposta di bollo, di 34,20 euro per le persone fisiche, rimane generalmente dovuta, a meno che la giacenza sia inferiore ai 5.000 euro, o la banca offra una promozione in cui se ne fa carico.

Come scegliere il migliore conto gratuito

Nella scelta del conto bancario gratuito da aprire, è importante tenere presente che anche i conti correnti zero spese possono prevedere delle limitazioni. Ad esempio, potrebbero applicarsi costi aggiuntivi per servizi speciali come assegni circolari o l’invio di documenti cartacei.

Inoltre, alcune banche potrebbero richiedere un saldo minimo sul conto per evitare commissioni o limitare il numero di operazioni gratuite al mese. Pertanto, è essenziale leggere attentamente i termini e le condizioni prima di aprire un conto corrente zero spese, per evitare sorprese sgradite in futuro.

Prima di scegliere un conto corrente gratuito, è consigliabile confrontare attentamente le diverse offerte disponibili. Alcuni fattori da considerare includono:

commissioni per servizi aggiuntivi: verificare se sono applicate commissioni per operazioni specifiche, come assegni circolari o bonifici internazionali;

per servizi aggiuntivi: verificare se sono applicate commissioni per operazioni specifiche, come assegni circolari o bonifici internazionali; accessibilità : valutare se la banca offre servizi online o mobile banking per la gestione del conto in modo comodo e semplice;

: valutare se la banca offre servizi online o mobile banking per la gestione del conto in modo comodo e semplice; rete di sportelli ATM : controllare se la banca offre una vasta rete di sportelli ATM gratuiti per prelievi di contanti senza costi aggiuntivi e gli sportelli presenti nella propria zona;

: controllare se la banca offre una vasta rete di sportelli ATM gratuiti per prelievi di contanti senza costi aggiuntivi e gli sportelli presenti nella propria zona; assistenza clienti: considerare la qualità e l’efficienza del servizio clienti offerto dalla banca, in modo da poter ottenere supporto in caso di necessità.

Conti correnti gratuiti: la top 10 di giugno 2023

Riportiamo di seguito una selezione dei migliori conti correnti gratuiti di giugno 2023.

Conto Online gratuito di Crédit Agricole

Il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia presenta un’offerta interessante con il suo Conto Online Crédit Agricole. Questo conto corrente può essere aperto comodamente online e offre una serie di vantaggi per i suoi titolari: inclusi nel pacchetto ci sono una carta di debito e l’accesso all’internet banking, i bonifici sono gratuiti e i prelievi sono gratuiti presso gli sportelli automatici Crédit Agricole.

In promozione, il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia offre un bonus di benvenuto di 50€ con il codice VISA se si sceglie la carta di debito Crédit Agricole Visa all’apertura del conto.

Inoltre, i titolari del conto possono beneficiare del Cashback fino a 500€ in Buoni Regalo Amazon.it. Fino a 200€ di Cashback sono disponibili utilizzando la carta di debito Crédit Agricole Visa, mentre è possibile guadagnare fino a 300€ di Cashback invitando fino a 6 amici. Inoltre, il conto offre un tasso di interesse annuo lordo fino al 3,50% sulle somme vincolate a 12 mesi.

ING Conto Corrente senza spese Arancio Zero Vincoli

ING offre una promozione molto interessante chiamata Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli. Questo conto corrente, disponibile sia online che presso i punti fisici, offre una serie di servizi inclusi, tra cui carta di credito, carta di debito, carta prepagata e accesso all’internet banking. In più canone, i prelievi e i bonifici sono gratuiti per i primi 12 mesi. Dopo il primo anno i costi (di 2 euro al mese) restano azzerati se si accredita lo stipendio, o la pensione, o si hanno entrate mensili di almeno 1.000€.

Se non si attiva l’opzione Zero Vincoli, le operazioni online sono gratuite, mentre bonifici SEPA fino a 50mila euro, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche che vengono effettuate tramite il Servizio Clienti hanno un costo di 2,50 euro. I prelievi in contanti hanno un costo di 0,95 euro in Italia e Europa.

Conto Corrente gratuito di Banca BBVA

Il Conto Corrente di Banca BBVA può essere aperto online, include una carta di debito e l’accesso all’internet banking. Per quanto riguarda i bonifici, la banca offre la possibilità di effettuare bonifici standard o istantanei gratuitamente nell’area SEPA. Per i prelievi, la banca permette di prelevare gratuitamente a partire da un importo minimo di 100€. Il canone annuo del conto è gratuito e sarà tale per sempre.

Inoltre, la banca ha una promozione chiamata “Gran Cashback 20% BBVA” per i nuovi clienti. Durante il primo mese, è possibile ottenere fino a 100€ sugli acquisti, in modo automatico, fino a 500€ di spesa. Inoltre, è disponibile un cashback del 1% in un anno fino a 30€ sugli acquisti, valido per i primi 250€ di acquisti. Infine, tramite il programma “Passaparola“, è possibile invitare amici in BBVA e ottenere fino a 200€. Queste promozioni sono riservate a tutti i nuovi clienti.

UniCredit Conto My Genius Green

UniCredit offre il Conto My Genius Green, che può essere aperto online. Questo conto include una carta di debito e l’accesso all’internet banking. Per i bonifici, UniCredit offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA online gratuitamente. Per i prelievi, non sono previste spese negli ATM UniCredit in Italia. Il canone annuo del conto è gratuito. Il Conto My Genius Green è dedicato a coloro che si preoccupano della salvaguardia del pianeta e vogliono scegliere un conto conveniente, sostenibile e digitale.

Banca Mediolanum SelfyConto Under 30 zero spese

Banca Mediolanum offre il prodotto SelfyConto Under 30, che può essere aperto online. Questo conto include una carta di debito e l’accesso all’internet banking. Per i bonifici, la banca offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA in Euro gratuitamente. Per i prelievi, non sono previste spese negli ATM dell’area Euro. Il canone annuo del conto è gratuito e sarà tale fino ai 30 anni. L’attuale promozione in corso consente, aprendo il SelfyConto e accreditando lo stipendio, di ricevere un buono regalo Amazon.it da 100€.

Banca Widiba Conto Start senza spese

Banca Widiba offre il prodotto Conto Start, che può essere aperto online. Questo conto include una carta di debito, la possibilità di apertura come conto cointestato, l’accesso all’internet banking e al mobile banking. Per i bonifici, Widiba offre la possibilità di effettuare bonifici SEPA gratuiti. È possibile prelevare gratuitamente presso gli ATM del Gruppo Monte dei Paschi di Siena, Banca Passadore, Banca Carige, Banca Intermobiliare e Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale. Il canone annuo del conto è gratuito.

Widiba offre una promozione denominata “Lascia la tua banca, ti diamo 200€“, grazie alla quale è possibile ricevere un bonus di 200€ aprendo un conto Widiba, trasferendo lo stipendio e aderendo a un piano di investimento.

ControCorrente Semplice gratuito di IBL Banca

Il ControCorrente Semplice di IBL Banca rappresenta la versione base del pacchetto di conti correnti online offerto dalla banca. La caratteristica principale di questo conto è il canone di gestione gratuito per sempre per coloro che mantengono una giacenza media mensile superiore a 5.000 euro o che hanno un vincolo attivo.

Inoltre, IBL Banca offre altre tre versioni del ControCorrente: Particolare, Originale e Straordinario. Queste varianti offrono sei mesi di gestione a zero spese e, successivamente, prevedono il pagamento di un canone mensile (rispettivamente di 1, 2 e 3 euro) con la possibilità di ottenere sconti vincolando dei capitali.

Per nuovi clienti che aprono il conto entro il 14 luglio i primi sei mesi di canone sono gratis e ci sono interessi lordi del 2,50%, senza vincoli. Inoltre, chi apre il conto entro il 31 luglio riceverà gratuitamente una carta di debito contactless con collegamento a Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay, il servizio Bancomat Pay per pagamenti gratuiti, la possibilità di effettuare ricariche telefoniche online e l’addebito dei pedaggi autostradali con Telepass.

Conto corrente zero spese di MeglioBanca

Quello proposto da MeglioBanca è un conto corrente che offre diverse vantaggi senza alcuna spesa: una carta con prelievi gratuiti in tutta Italia, un internet banking semplice e intuitivo e un’app per gestire tutto comodamente dallo smartphone.

Il conto corrente MeglioBanca è completamente digitale e non ha alcun canone o spesa associata. Si possono effettuare un numero illimitato di operazioni senza costi aggiuntivi. Inclusa anche una carta di debito che offre prelievi gratuiti in tutta Italia. Il canone di tenuta della carta è completamente azzerato ed è possibile effettuare prelievi gratuiti in tutta Italia, effettuabili in tutto il mondo presso sportelli che espongono il logo Maestro.

Conto corrente gratuito Tinaba

Tinaba offe un conto corrente gratuito che in più consente di ottenere il 10% di cashback. La banca si fa carico di pagare anche l’imposta di bollo. Con il conto si riceve anche una Carta prepagata Mastercard collegata al conto e contactless. I primi 12 prelievi sono gratuiti, successivamente hanno un costo di 2 euro.

Conto zero spese Webank

Webank di Banco BPM offre un conto zero spese, con canone azzerato per chi apre il conto entro giugno. Il conto può essere aperto anche online, con SPID in tempi rapidissimi, include carta di credito e di debito internazionali, contactless, senza spese e commessioni sui pagamenti in area Euro su circuito MasterCard o Visa e sui rifornimenti di carburante e pedaggi autostradali. Inclusa, senza costi, anche una carta prepagata. I bonifici online sono gratuiti, telefonici hanno un costo di 0,50 euro se verso le banche del gruppo, altrimenti 0,75 euro. I bonifici SEPA istantanei hanno un costo di 7,75 euro.