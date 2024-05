BTP Valore: tutto quel che c’è da sapere prima di investire

Tutti i dettagli sulla quarta edizione del BTP Valore, il titolo di stato per piccoli investitori: importi, tassi cedolari, premi fedeltà e rischi.

Lunedì 6 maggio 2024 è iniziata l’emissione della quarta edizione del BTP Valore, il titolo di stato italiano rivolto agli investitori retail, con il quale il governo Meloni mira a “riportare il debito pubblico nelle mani degli italiani”.

Il collocamento del nuovo BTP People durerà fino a venerdì 9 maggio (a meno di chiusura anticipata) con codice ISIN IT0005594491.

I dettagli chiave della nuova edizione del BTP Valore

L’investimento minimo è pari a 1.000 euro, senza commissioni durante i giorni di collocamento.

Modalità di acquisto

Il collocamento avviene su piattaforma MOT di Borsa Italiana, tramite Intesa Sanpaolo e UniCredit.

Il BTP Valore si può comprare attraverso il proprio home banking se abilitato alle funzioni di trading online oppure rivolgendosi ad un referente di banca o ancora presso un ufficio postale se si ha un conto con deposito titoli.

Tassi e condizioni

Per questa quarta emissione del BTP Valore, i tassi minimi cedolari sono fissati al 3,35% per il 1°, 2° e 3° anno e al 3,90% per il 4°, 5° e 6° anno.

Al termine del collocamento, i tassi cedolari definitivi saranno annunciati e potranno essere confermati o rivisti al rialzo, a seconda delle condizioni di mercato del giorno di chiusura dell’emissione.

Premio di fedeltà e cessione anticipata

Il BTP Valore offre un premio fedeltà extra, una remunerazione aggiuntiva che viene assegnata a coloro che mantengono il titolo nel loro portafoglio fino alla sua scadenza.

In caso di decesso del titolare, gli eredi possono beneficiare del premio extra, purché mantengano il titolo fino alla scadenza. Il titolo può essere ceduto in qualsiasi momento al prezzo di mercato.

Cedole, tassazione e potenziali incertezze

Le cedole vengono pagate su base trimestrale. Per esempio, un investimento di 1.000 euro in un BTP Valore con un tasso cedolare annuale del 4% permette di ricevere ogni anno quattro cedole pari all’1% del capitale investito.

La tassazione è al 12,5% e i titoli di stato non sono soggetti all’imposta di successione.

Durata emissione e rischi d’investimento

La nuova emissione avrà una durata di sei anni. Gli investitori che mantengono le loro posizioni non subiranno perdite dirette, in quanto lo Stato continua a pagare le cedole e a rimborsare il capitale alla scadenza.

Tuttavia, chi riscatta l’investimento prima dei sei anni potrebbe dover vendere i titoli a un prezzo inferiore.

Obiettivi di Governo sul BTP Valore

BTP Valore, l'investimento più conveniente del momento 5 Marzo 2024 Il governo Meloni punta a trasformare i cittadini italiani in “sostituti della BCE” (che ormai ha interrotto l’acquisto di nuovi titoli di stato, con il termine del piano Quantitative Easing).

Il BTP Valore è in effetti meno sensibile ai movimenti dei tassi di mercato e offre una maggiore protezione del capitale in caso di vendita anticipata.

Tuttavia, se il debito pubblico dovesse superare i 3.000 miliardi di euro a partire dal 2025, è bene ricordare che gli investitori nel BTP Valore potrebbero affrontare incertezze.