BTP e BOT 21 e 26 aprile: calendario emissioni ed aste

Il ministero del Tesoro colloca il 21 aprile un nuovo BTP e la quinta tranche del BTP 2025, il 26 aprile in asta un BOT semestrale.

Nuove emissioni di titoli di Stato, in collocamento venerdì 21 aprile un BTP Short Term a 2 anni e un BTP€i a 5 Anni per un totale di 5 milioni di euro, e mercoledì 26 aprile per i BOT semestrali.

Un calendario fitto, quello delle emissioni di fine mese, con un anticipazione a giovedì 20 aprile del comunicato sulle emissioni dei buoni ordinari del Tesoro per garantire due giorni utili alla sottoscrizione, in considerazione della festività del 25 aprile.

Vediamo tutte le caratteristiche dei titoli che vanno in collocamento.

Emissioni BTP in asta il 21 aprile

Per i due BTP, prenotazioni entro il 20 aprile e domande in asta entro le 11 del 21 aprile. Domande per l’asta supplementare entro le 15:30 del 24 aprile e regolamento delle sottoscrizioni reso noto il 26 aprile. E’ un’asta per gli operatori in titoli di Stato, il meccanismo di collocamento è quello dell’asta marginale con determinazione discrezionale del prezzo di aggiudicazione e della quantità emessa all’interno degli intervalli di emissione.

Per il BTP short si tratta della quinta tranche dell’emissione del 24 febbraio scorso del titolo a due anni con scadenza il 28 marzo 2025 e cedola al 3,40, sul mercato da un minimo di 2 a un massimo di 2,5 milioni di euro.

Il Btp€i a 5 anni è invece una nuova emissioni del titolo indicizzato all’inflazione europea, con scadenza il 15 maggio 2029. La quantità in asta è la stessa (da 2 a 2,5 milioni di euro), la cedola reale annua è dell’1,5% è viene versata ogni sei mesi (prima data di pagamento, il prossimo 15 maggio 2023, con una mini cedola dello 0,078729% del capitale nominale).

Asta BOT il 26 aprile

Per i nuovi BOT (Buoni ordinari del tesoro), che sono titoli di stato a breve termine, l’asta del 26 aprile riguarda un titolo a sei mesi.

In considerazione della festività del 25 aprile, al fine di garantire almeno due giornate lavorative per la prenotazione dei titoli, il comunicato sulle emissioni è anticipato a giovedì 20 aprile. Restano invariate le date di asta e di regolamento che, come da calendario, sono fissate rispettivamente al 26 e 28 aprile.