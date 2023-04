Guide al risparmio e agli investimenti per neo lavoratori

Come utilizzare la busta paga per risparmiare e investire nel futuro, o anche solo per far quadrare i conti: pianificazione finanziaria per neo-lavoratori.

Iniziare un nuovo lavoro è sempre una sensazione speciale. Essere indipendenti e in grado di stare in piedi da soli è un’esperienza che dà forza. Ma una grande indipendenza finanziaria comporta anche una notevole responsabilità finanziaria. Per questo, capire come risparmiare e al tempo stesso investire con le buste paga è fondamentale.

Di solito si risparmia per due scopi principali: disporre del capitale necessario per obiettivi di acquisto di una certa portata e garantirsi una sicurezza finanziaria per il futuro. Una buona pianificazione finanziaria offre un piano per raggiungere i propri obiettivi senza difficoltà.

Ecco alcuni suggerimenti per aiutarvi a mettere da parte il denaro per il futuro.

Creare un budget mensile

La creazione di un budget è il consiglio di gestione del denaro più importante per tutti i nuovi lavoratori. Anche se può sembrare una cosa banale e quotidiana, l’importanza di questa semplice abitudine non può essere sopravvalutata. È possibile utilizzare diversi metodi e strategie di budgeting per determinare le spese e i risparmi mensili.

Il budget è un rendiconto finanziario fondamentale che elenca le entrate e le uscite previste per un determinato periodo. La creazione di un budget è utile per tutta la vita e non solo all’inizio della carriera.

Investire in un’assicurazione sulla vita

Polizza rendita vitalizia, soluzione semplice per integrare la pensione futura 5 Settembre 2022 Questo è probabilmente uno degli investimenti più significativi che ogni persona dovrà fare. Dovrebbe essere uno dei primi investimenti effettuati da chi è agli inizi. Una polizza di assicurazione sulla vita offre ai vostri cari una rete di sicurezza in termini di denaro e un senso di sicurezza finanziaria e tranquillità.

Prima di scegliere una polizza assicurativa, è necessario fare ricerche adeguate, leggere attentamente e comprendere i termini e le condizioni, controllare ogni informazione. Esistono numerosi piani di assicurazione sulla vita, per cui bisogna fare attenzione nella scelta.

Gestione del debito

Mutui per la casa, prestiti per l’auto e prestiti personali sono alcuni dei tipi di finanziamento più comuni. Purtroppo, a volte ci capita di contrarre più debiti di quanti ne possiamo gestire. Ciò può derivare dal desiderio di mantenere un determinato stile di vita. Per questo motivo, chi può contare soltanto sulla busta paga deve prestare attenzione agli acquisti inutili o dispendiosi.

Le carte di credito, poi, spesso ci inducono a spendere più di quanto possiamo permetterci. Pertanto, il consiglio principale è di fare acquisti in linea con la propria capacità di flusso di cassa.

Massimizzare i risparmi fiscali

I neo assunti, in particolare, devono capire come funziona il sistema di imposizione fiscale considerando le aliquote sul reddito e sfruttare al massimo le opportunità per detrarre spese dalle tasse (veterinarie e mediche, per i figli e la scuola, per ristrutturare casa). Gli sconti previsti dal Fisco sono tanti: può essere utile farsi consigliare dal commercialista di fiducia.

Creare un fondo di emergenza

La decisione di risparmiare è direttamente collegata alla creazione di un fondo di emergenza. Un’efficace pianificazione finanziaria personale richiede di accantonare denaro per le spese impreviste, da un’emergenza medica ad un evento straordinario (una guerra, una pandemia, un terremoto, una recessione).

I neo-lavoratori, in particolare, dovrebbero mettere da parte 3-6 mesi di spese standard in un conto bancario per creare un fondo di emergenza. Questo fondo deve essere avviato il prima possibile nel corso della carriera.

In conclusione, quando si è giovani o nuovi dipendenti, risparmiare denaro può sembrare un’impresa improbabile. È facile considerare la propria busta paga come un mezzo per tirare avanti mese per mese, piuttosto che come un mezzo per risparmiare per il futuro e far quadrare i conti.

Tuttavia, conservare una piccola somma di denaro ogni mese può avere un impatto considerevole. La chiave sono gli investimenti e i risparmi oculati.