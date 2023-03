Conto bancario per PMI e Partite IVA: interessi 1% sul deposito

Conto corrente a canone zero, con interessi pagati all'1% sulla giacenza e senza vincoli di deposito: nuovo prodotto per PMI e Partite IVA da Banca AideXa.

Un conto a canone zero ed anche remunerato, rivolto alle PMI e alle Partite IVA: lo ha lanciato Banca AideXa e si chiama X Conto.

Conto Deposito: nel 2023 il risparmio è più conveniente 3 Marzo 2023 Si tratta di una soluzione fintech che offre tassi dell’1% sulla giacenza in conto corrente senza alcun vincolo sul deposito. Un rendimento contenuto ma sicuro, soprattutto in tempi in cui il tasso d’interesse sul deposito senza vincoli è ormai quasi una chimera.

Aziende e imprenditori possono dunque valorizzare la liquidità depositata sul conto senza subire alcun vincolo di durata e blocco, godendo di un rendimento in linea con l’incremento dei tassi di riferimento stabilito dalla BCE.

Con X Conto di Banca AideXa, che prevede un processo di richiesta rapido e completamente digitale, torna dunque sul mercato italiano la remunerazione della giacenza del conto corrente anche per le piccole imprese.

Rivolgendosi alle società di capitali, di persone e ditte individuali con residenza fiscale in Italia, X Conto può essere aperto online sul sito ufficiale di Banca AideXa in pochi minuti.

Naturalmente, si tratta di un conto che permette operazioni gratuite limitate, ma sufficienti per una piccola attività, target per il quale è pensato. Sono inclusi in questo conto deposito remunerato fino a cinque operazioni mensili gratuite ed + consentita la gestione digitale dei principali pagamenti, fra cui anche CBILL e F24.