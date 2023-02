Come risparmiare tasse sulle pertinenze

Il regime del “prezzo valore” per risparmiare sulle tasse immobiliari è applicabile anche alle pertinenze, senza limiti di tipologia e quantità.

La disciplina del “prezzo valore” permette di ottenere un risparmio sulle tasse versate in occasione delle compravendite immobiliari, accedendo a un regime agevolato anche per quanto riguarda le pertinenze dotate di una propria rendita catastale.

Si può applicare a tutte le pertinenze senza limiti di numero e tipologia, anche in aggiunta all’agevolazione prima casa che prevede l’applicazione a una sola pertinenza per categoria catastale.

Calcolo valore catastale, categoria e rendita immobili 26 Aprile 2022 È tuttavia necessario individuare in modo certo il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto all’immobile a uso abitativo.

Per accedere al regime del “prezzo valore” e versare le tasse sugli atti di compravendita tenendo conto del valore catastale e non del prezzo pagato, bisogna considerare come base imponibile per l’imposta di registro il valore fiscale dell’immobile.

Per quanto riguarda i requisiti di accesso all’agevolazione, è indispensabile farne richiesta espressamente durante l’atto di compravendita oltre a rispettare alcune regole.

l’atto di compravendita sia assoggettabile all’imposta di registro;

l’acquirente sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali;

i beni acquistati siano immobili a uso abitativo e relative pertinenze, quindi non uffici, negozi e capannoni.