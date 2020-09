Calcolo valore catastale, categoria e rendita immobili

Guida al calcolo del valore catastale di un immobile: le informazioni che servono, dove trovarle e la formula per calcolarlo.

Il valore catastale di un immobile è un'informazione che è utile e necessario sapere perché utilizzata come base per calcolare diverse tipologie di tasse e imposte dovute sugli immobili, da IMU, TARI e TASI fino ad arrivare alle imposte sulle successioni e le donazioni. Per calcolare il valore dell'immobile è necessario conoscere alcune informazioni, come la rendita catastale. Vediamo in dettaglio come procedere al calcolo del valore catastale.

Calcolo valore catastale: informazioni necessarie

Per calcolare il valore catasta dell’immobile bisogna conoscere le seguenti informazioni:

la categoria catastale che indica fondamentalmente la destinazione d’uso dell’unità immobiliare urbana: ordinaria, speciale o particolare;

che indica fondamentalmente la destinazione d’uso dell’unità immobiliare urbana: ordinaria, speciale o particolare; la rendita catastale, che rappresenta il valore fiscale che l’Agenzia delle Entrate ha assegnato ad un immobile in grado di produrre o generare reddito.

Per conoscere la rendita catastale aggiornata è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate semplicemente inserendo:

gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella);

la provincia di ubicazione dell’immobile.

Sono esclusi gli immobili presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Rientrano nella categoria catastale ordinaria le categorie:

A: abitazioni o assimilabili ad abitazioni;

o assimilabili ad abitazioni; B: edifici con carattere sociale o comunitario come biblioteche, ospedali, scuole e così via;

come biblioteche, ospedali, scuole e così via; C: edifici finalizzati ad attività produttive, quindi ad uso commerciale.

Sono immobili a destinazione speciale o particolare quelli rientranti nelle categorie:

D: immobili destinati ad attività speciali , ad esempio quelle agricole;

, ad esempio quelle agricole; E: immobili a destinazione particolare , ad esempio le costruzioni finalizzate ad esigenze pubbliche come i cimiteri;

, ad esempio le costruzioni finalizzate ad esigenze pubbliche come i cimiteri; F: entità urbane e le altre aree urbane non soggette a compravendita che non fanno parte dei precedenti gruppi.

I coefficenti assegnati dal Fisco alle diverse categorie di immobili sono:

110: in caso si tratti di prima casa;

120: per i fabbricati facenti parte delle categorie catastali A e C, ad esclusione degli A/10 e del C/1;

140: per i fabbricati delle categorie B;

60: per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;

60: per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D; 40,80: per i fabbricati delle categorie C/1 ed E.

90: terreni non edificabili (agricoli).

Valore catastale: come si calcola

Il valore catastale si calcola a questo punto moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il moltiplicatore variabile, ovvero il coefficente sopra riportato assegnato a ciascuna categoria di unità immobiliare in base alla sua destinazione d’uso.