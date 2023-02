Buono Risparmio Sostenibile, rendimento fisso e premio ESG

Risparmio Sostenibile: prodotto classico come il Buono Fruttiferi Postale ma anche innovativo, con premio aggiuntivo legato a performance di sostenibilità.

Disponibile presso tutti gli uffici postali e online, il buono fruttifero denominato “Buono Risparmio Sostenibile” – emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e collocato da Poste Italiane – è un prodotto che si ispira per la prima volta a principi ESG (Environmental, Social and Governance), ossia sulle categorie per le quali viene valutata un’impresa in termini generali di sostenibilità ed in particolare in merito a impatto ambientale, sociale e scelte organizzative.

Il Buono si colloca nella strategia di CDP volta al cambiamento climatico e alla crescita inclusiva e sostenibile, in linea con il suo Piano Strategico, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda ONU 2030 e con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Buono Risparmio Sostenibile: come funziona

Buono Risparmio Sostenibile prevede dunque, oltre al rendimento fisso, anche un eventuale premio a scadenza, legato all’andamento dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X. Il Buono, emesso in forma dematerializzata, ha durata 7 anni ed offre dunque un possibile premio alla scadenza del settimo anno.

Si tratta di un prodotto d’investimento finanziario garantito dallo Stato. Come tutti i Buoni Fruttiferi Postali, ha un prezzo che non è soggetto alle oscillazioni di mercato e prevede una tassazione agevolata al 12,50%, con esenzione da imposta di successione.

Come sottoscrivere Buono Risparmio Sostenibile

Il Buono Risparmio Sostenibile si può sottoscrivere:

online o via app : per chi è titolare di Libretto Smart o conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online, è possibile sottoscrivere i Buoni tramite Risparmio Postale online e BancoPosta online, Internet Banking e App BancoPosta.

: per chi è titolare di Libretto Smart o conto BancoPosta abilitati ai servizi dispositivi online, è possibile sottoscrivere i Buoni tramite Risparmio Postale online e BancoPosta online, Internet Banking e App BancoPosta. in ufficio postale: si possono sottoscrivere in tutte le sedi, basta cercare quella più vicino e portare con sé un documento d’identità e il codice fiscale.

NB: E’ possibile sottoscrivere i Buoni Risparmio Sostenibile per importi pari a 50 euro e multipli.

Emissione Buoni Risparmio Sostenibile

Il buono fruttifero postale Risparmio Sostenibile rappresenta una novità, poiché prevede un premio che si può aggiungere al rendimento fisso maturato a scadenza (settimo anno). Tale premio è legato alla performance dell’indice STOXX Europe 600 ESG-X che racchiude alcune delle società appartenenti al paniere STOXX Europe 600, uno dei principali benchmark azionari europei.

Dal paniere vengono escluse le società non conformi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda ONU 2030 e allo ESG Impact Framework di Sustainalytics, ad esempio quelle coinvolte nel mercato delle armi controverse, nella produzione di tabacco o società i cui proventi derivino dall’esplorazione o dall’estrazione di carbone termico o che generino energia attraverso l’utilizzo di carbone termico.

Rendimenti del buono di risparmio

Con una durata d 7 anni, il Buono consente di investire nel medio periodo offrendo:

interessi fissi che maturano dopo un anno dalla data di sottoscrizione (in caso di rimborso prima di 1 anno dalla data di sottoscrizione, non sono corrisposti interessi);

un eventuale premio esclusivamente a scadenza, pari ad una partecipazione percentuale dell’andamento, se positivo, realizzato dall’indice ESG sottostante nel periodo di possesso del Buono, calcolato sulla base del valore nominale investito giunto a scadenza.

Modalità e valore di rimborso

Buoni Fruttiferi Postali rimborsabili a vista 20 Gennaio 2023 Così come per tutti i buoni fruttiferi postali, anche per Risparmio Sostenibile si può chiedere il rimborso anticipato in caso di necessità e riavere il capitale investito prima della scadenza naturale, in qualsiasi momento. In tal caso si avrà diritto alla restituzione del capitale e, trascorso un anno dalla data di sottoscrizione, anche gli interessi fissi maturati fino all’anno precedente compiuto.

Il rimborso può avvenire in diverse modalità. In caso di sottoscrizione del titolo in forma cartacea, avviene per l’intero valore in un’unica soluzione, in qualsiasi momento della vita del Buono e senza costi aggiuntivi. In caso di titolo in forma dematerializzata, puoi decidere se rimborsare il Buono per l’intero valore in un’unica soluzione oppure parzialmente, per importi pari a 50 euro e multipli, senza costi aggiuntivi e in qualsiasi momento della vita del Buono.

Quando vale il rimborso?

Prima del compimento del primo anno, è pari al valore nominale sottoscritto (non sono corrisposti interessi prima di un anno dalla data di sottoscrizione), mentre tra il compimento del primo e del settimo anno, è pari al valore nominale sottoscritto, incrementato degli interessi fissi maturati fino all’anno precedente compiuto al netto degli oneri fiscali.

Alla scadenza del settimo anno, infine, è pari al valore nominale sottoscritto giunto a scadenza:

incrementato degli interessi fissi maturati fino a scadenza

eventualmente incrementato del premio, pari al Tasso di partecipazione1 dell’andamento registrato dal valore dall’indice azionario STOXX® Europe 600 ESG-X.

Il valore di rimborso è riconosciuto al netto degli eventuali oneri fiscali, come esemplificato nella Scheda di Sintesi e nel Foglio Informativo.

Costo dei buoni fruttiferi

Non ci sono costi di sottoscrizione o rimborso dei Buoni fruttiferi postali a eccezione degli oneri di natura fiscale. Inoltre i buoni sono esenti da imposta di bollo quando il valore di rimborso non sia complessivamente superiore a 5.000 euro.

In caso contrario, si applica l’imposta pro tempore vigente. I Buoni sono soggetti a una tassazione agevolata del 12,50% sugli interessi e sull’eventuale premio e sono esenti da imposta di successione.

Opinioni sul Buono Risparmio Sostenibile

Conviene investire nel Buono Risparmio Sostenibile? Sicuramente una risposta precisa non può esserci ma si tratta comunque di un prodotto completamente nuovo nel novero dei buoni fruttiferi postali visto che come spiega Poste Italiane, l’eventuale premio sarà uguale a una partecipazione percentuale dell’andamento attuato dall’indice ESG nel periodo in cui si detiene il titolo, calcolato sulla base del valore nominale della cifra investita portata alla scadenza.

Nel caso però in cui la variazione dovesse risultare negativa o nulla, nessun premio verrà riconosciuto.

Il segreto quando si tratta di investire è la diversificazione quindi avere nel proprio portafoglio anche tale buono può risultare una scelta ideale.