Conti correnti e deposito: come chiudere BancoPosta

Il Conto Banco Posta può essere chiuso o trasferito su richiesta del cliente, anche a distanza, con la restituzione del saldo: come fare e quanto costa.

Come accade per qualunque conto corrente aperto presso una filiale bancaria, anche il Conto Banco Posta può essere chiuso su richiesta del cliente, nel momento in cui lo ritiene necessario.

La chiusura del conto comporta la cancellazione di eventuali disposizioni di accredito o addebito, mentre in caso di saldo positivo Poste Italiane provvederà a restituire la somma rimanente, nella modalità segnalata dal titolare del conto.

Prenotazione ticket alle Poste: come prendere appuntamento senza fare fila 18 Marzo 2024 Per chiudere il Conto Banco Posta è possibile procedere in diversi modi:

recandosi allo sportello postale e chiedendo la chiusura del proprio Conto BancoPosta riconsegnando carte di credito, bancomat e libretti degli assegni;

e chiedendo la chiusura del proprio Conto BancoPosta riconsegnando carte di credito, bancomat e libretti degli assegni; inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all’ufficio postale dove è stato aperto il conto e contenente anche le carte e i libretti degli assegni;

con ricevuta di ritorno, indirizzata all’ufficio postale dove è stato aperto il conto e contenente anche le carte e i libretti degli assegni; chiedendo il trasferimento del conto presso un istituto bancario, che si occuperà di tutte le operazioni necessarie.

La chiusura del Conto Banco Posta è comunque un’operazione semplice che richiede poco tempo e che può essere effettuata senza alcuna penalità, tuttavia è necessario che sul conto ci sia un importo di denaro sufficiente per l’addebito delle spese di gestione, per l’imposta di bollo e delle eventuali commissioni dovute.