Bond Eni per piccoli risparmiatori al via: tasso minimo 4,30%

Obbligazioni Eni per risparmiatori italiani: emissione bond con obiettivi di sostenibilità, lotto minimo 2mila euro, durata 5 anni, tasso fisso garantito.

Dopo 12 anni Eni ritorna sul mercato dei piccoli risparmiatori: lunedì 16 gennaio 2023 è partita l’emissione di obbligazioni destinate al pubblico italiano e collegate ad obiettivi di sostenibilità dell’azienda.

Si potrà sottoscrivere il nuovo Bond Eni riservato al pubblico retail in Italia, in chiave sostenibilità, fino al 20 gennaio.

Emissione Bond Eni

La nuova emissione di obbligazioni – con assegnazione di rating richiesta a Moody’s, S&P e Fitch – persegue l’obiettivo di finanziare futuri fabbisogni e diversificare le fonti finanziarie. Claudio Descalzi, Amministratore delegato di Eni, ha commentato:

vogliamo offrire al pubblico italiano uno strumento di risparmio solido, che possa renderlo partecipe del nostro cammino verso un’energia completamente decarbonizzata, tecnologicamente avanzata e diversificata, e dell’ulteriore consolidamento della nostra capacità determinante di garantire la sicurezza energetica al Paese.

Bond Eni: come funziona la sottoscrizione

Le nuove obbligazioni hanno durata 5 anni, con decorrenza 10 febbraio 2023 e capitale rimborsato interamente alla scadenza del prestito (10 febbraio 2028) esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata, presso Monte Titoli.

Sono emesse ed offerte in sottoscrizione ad un prezzo pari al 100% del loro valore nominale e cioè al prezzo di mille euro per ciascuna obbligazione. Il lotto minimo è di due obbligazioni (pari a 2mila euro complessivi) e di mille euro (1 obbligazione) per i tagli successivi.

I nuovi bond Eni sono immessi nel sistema di gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli) in regime di dematerializzazione e sono ammesse da Borsa Italiana a quotazione sul MOT, presso cui l’investitore potrà, successivamente all’emissione, negoziare le proprie obbligazioni.

Tassi di interesse nelle obbligazioni Eni

Le obbligazioni pagheranno ai sottoscrittori, annualmente e in via posticipata, interessi a tasso fisso sulla base del tasso di interesse nominale annuo lordo che sarà determinato e comunicato entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dell’offerta. Non potrà essere inferiore al tasso minimo, fissato al 4,30%.

L’ultima cedola (pagabile il 10 febbraio 2028) sarà collegata al conseguimento di precisi target di sostenibilità Eni:

riduzione emissioni gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle operazioni del business, portando l’indicatore Net Carbon Footprint Upstream (Scope 1 e 2) a un valore pari o inferiore a 5,2 MtCO 2 eq al 31 dicembre 2025 (-65% rispetto alla baselinedel 2018);

eq al 31 dicembre 2025 (-65% rispetto alla baselinedel 2018); incremento capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, fino a un valore pari o superiore a 5 GW al 31 dicembre 2025.

Bond Eni: chi può aderire all’emissione

Come aderire all’offerta Eni

Gli investitori potranno aderire all’offerta di obbligazioni Eni a partire da lunedì 16 gennaio:

fino a venerdì 20 gennaio online;

online; fino venerdì 27 gennaio con offerta fuori sede;

con offerta fuori sede; fino a venerdì 3 febbraio recandosi in filale, salvo chiusura anticipata.

L’adesione all’Offerta delle Obbligazioni non comporterà alcuna spesa o commissione di sottoscrizione.

Le obblibbligazioni sono collocate per il tramite del consorzio di collocamento e garanzia coordinato e diretto da Intesa Sanpaolo S.p.A. e UniCredit Bank AG, che agisce anche per il tramite della propria Succursale di Milano, del quale fanno parte Banca Akros S.p.A. – Gruppo Banco BPM, BNP Paribas, BPER Banca S.p.A. e Crédit Agricole CIB (e al quale parteciperanno come collocatori altre banche, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati.