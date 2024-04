Bollette: quanto si risparmia con l’offerta unica luce, gas e telefono

Gli operatori di Telefonia e Internet e i fornitori di Energia mettono in campo offerte uniche per fibra, luce e gas: promozioni e costi a confronto.

In vista della fine del mercato tutelato, prevista per il 1° luglio 2024, aumentano sia le ricerche dei consumatori volte a ottenere maggiore risparmio sia le proposte degli operatori dell’energia e della telefonia, sempre più propensi a presentare offerte uniche.

Il trend attuale, infatti, vede le compagnie telefoniche e le società che forniscono energia impegnate a mettere a disposizione rispettivamente offerte per energia elettrica e gas e offerte per la fibra.

Tariffa unica fibra, gas e luce

Bollette: come rientrare nel Mercato Tutelato 8 Aprile 2024 Secondo un’analisi del quotidiano La Repubblica, alle offerte che prevedono fibra, gas e luce in un unico pacchetto si affiancano le offerte separate basate sull’attivazione della fibra e successivamente delle utenze elettriche. In ogni caso, nella maggioranza dei casi sono previsti sconti per chi è già cliente o per chi cambia operatore.

Offerte a confronto

Tra gli operatori che permettono di stipulare contratti luce e telefonia c’è ad esempio Fastweb, che per chi è già cliente offre 5 euro di sconto sui nuovi contratti energetici, scegliendo tra tre tariffe differenti (45 euro al mese fino a 1.500 kWh/anno di consumo, 65 euro fino a 2.500 e 95 euro fino a 4.000).

Enel, inoltre, ha lanciato la sua offerta per la connessione fibra a 21,90 euro al mese per chi ha già un’utenza energetica con Enel Energia, mentre la cifra per i non clienti sale fino a 24,90 euro.

L’offerta Wind Tre per i privati, invece, prevede tariffe a prezzo variabile per luce e gas con un contributo fisso mensile più basso per chi è già cliente per il fisso e il mobile.

Coop, infine, propone due offerte per l’energia e la telefonia mobile, prevedendo per la luce una tariffa variabile indicizzata al Pun con l’aggiunta di 3 centesimi al kilowattora e un fisso da 11 euro al mese, mentre per il gas un’altra tariffa variabile con l’aggiunta di 14 centesimi al metro cubo e una quota fissa da 11 euro al mese. Le tariffe telefoniche, invece, variano da 2,50 euro a 9,90 euro mensili, ma non mancano gli sconti per coloro che sono già clienti di un servizio.