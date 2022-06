Intelligenza Artificiale al servizio della stock analytics: la classifica dei 5 migliori titoli a Piazza Affari per potenziale performance e minor rischio.

Secondo la società di stock analiticks Danelfin, i cinque titoli da tenere d’occhio a Piazza Affari, registrando a giugno il miglior rapporto rischio/rendimento sono:

Assicurazioni Generali Snam Poste Italiane Hera A2A

I titoli sul podio a giugno

Si tratta di una classifica particolare, stilata attraverso algoritmi di machine learning basati sull’Intelligenza Artificiale, che analizzano più di 10.000 indicatori per azione e 900 parametri, definendo un AI Risk/Reward Score che identifica le azioni con il miglior potenziale di performance ed il minor rischio di perdita, in un periodo compreso tra i 30 e i 90 giorni.

Ebbene, per l’Italia il titolo che mediano al meglio i due punteggi, segnando lo score migliore e collocandosi sul podio di questa speciale classifica, è Assicurazioni Generali. Di seguito il ranking del titolo aggiornato al 3 giugno:

Nella top five, sotto a Generali troviamo Snam, Poste Italiane, Hera, A2A. Da segnalare anche Exor NV.

Come funziona l’AI Score?

Ovviamente si tratta solo di una stima, che tuttavia su analisi andamenti reali. L’AI Risk/Reward Score è dato dalla media tra AI Score e Low Risk Score, quindi la valutazione del rischio associato ad ogni titolo è quello che può davvero far leva sulle scelte di investimento in base alle stime Danelfin, che per il mese di giugno stilano le classifiche anche per USA, Europa e per ciascun singolo paese.