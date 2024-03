Potenziare il proprio Rating ESG si rivela un vantaggio competitivo per le imprese e i fornitori, aprendo le porte a nuova opportunità di business: ecco come valutarlo affidandosi alle soluzioni TeamSystem.

L’attenzione verso le tematiche legate alla sostenibilità è in costante crescita a livello mondiale, coinvolgendo ampiamente anche il mondo delle imprese e dei professionisti. Dare il proprio contributo per lo sviluppo sostenibile è diventato di cruciale importanza, sia per allinearsi agli obiettivi stabiliti dall’Agenda 2030 che per non restare esclusi dalla competitività del mercato fornendo valore nel lungo termine.

Oggi, infatti, essere sostenibili può generare notevoli benefici per ciascuna organizzazione e per l’ecosistema che la circonda, migliorando le opportunità di accesso al credito, potenziando la reputazione e aumentando l’attrattività verso gli investitori.

In questo scenario, incrementare il proprio Rating ESG rappresenta un obiettivo primario per le imprese e per i professionisti, sempre più impegnati a migliorare la loro sostenibilità a livello ambientale, sociale e di governance.

Cos’è e come funziona il Rating ESG

Il Rating ESG è un sistema di valutazione che qualifica un’attività come sostenibile analizzandola da tre punti di vista (Environmental, Social e Governance), individuando rispettivamente il suo impatto sull’ambiente, la sua responsabilità nei confronti delle persone e la sua gestione aziendale.

Secondo quanto stabilito dalla Direttiva UE relativa alla CSRD (Corporate Sustainability Reporting Standard Directive) in vigore dal 2023, la valutazione dei criteri ESG è fondamentale per decidere la concessione di prestiti alle imprese. Questi parametri, nello specifico, vengono misurati analizzando un insieme di fattori:

Ambientale (Environmental): si valuta la gestione delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di gas serra ma anche la gestione dei rifiuti e la tutela della biodiversità;

Sociale (Social): si osserva la responsabilità dell'azienda verso dipendenti, comunità locali e clienti, tenendo conto della gestione delle risorse umane, diversità e inclusione, salute e sicurezza sul posto di lavoro;

Governance (Governance): si valuta la qualità della leadership, la trasparenza, l'etica, la gestione dei conflitti di interesse e la conformità normativa.

Attraverso dati e indicatori specifici, quindi, a ciascuna organizzazione vengono attribuiti punteggi ESG in base a una scala di valori che restituisce il livello di sostenibilità raggiunto.

Standard ESG: vantaggio competitivo per imprese e fornitori

Adeguarsi agli standard ESG si rivela un vantaggio competitivo sia per le imprese che per i fornitori, chiamati a migliorare le loro performance dimostrando un impegno adeguato verso il potenziamento della sostenibilità a trecentosessanta gradi.

Come anticipato sopra, l’adozione dei principi ESG agevola l’accesso al credito e apre le porte a nuove opportunità di business: per un numero crescente di organizzazioni, infatti, la valutazione della sostenibilità dei fornitori diventa un passaggio obbligato prima di avviare una partnership.

Consulenza e servizi ESG TeamSystem

Il contesto attuale è caratterizzato dalla crescente richiesta di soluzioni di valutazione delle performance ESG, tanto che poter contare su efficaci strumenti di analisi e rating di sostenibilità è diventato prioritario.

TeamSystem mette a disposizione una risorsa completa nel campo del monitoraggio e della valutazione che comprende anche gli standard ESG, offrendo consulenza e fornendo strumenti avanzati per affrontare le sfide della trasformazione digitale.

Lo strumento Check Up Impresa di TeamSystem, in particolare, è in grado non solo di svolgere un’analisi dettagliata delle imprese dal punto di vista dello stato economico-finanziario, ma anche di raccogliere e analizzare i dati ESG generando report dettagliati ed effettuando una puntuale valutazione del rischio.

A disposizione di professionisti, CFO, revisori e altri organi di controllo aziendali, il software in Cloud Check Up Impresa monitora lo stato di salute dell’impresa anche sulla base degli indicatori ESG attraverso due risorse diverse ma complementari:

scoring ESG , vale a dire la valutazione dell’impresa effettuata attraverso un questionario di 35 domande sviluppato da Modefinance (agenzia di rating parte del Gruppo TeamSystem) che assegna un punteggio ed esprime un giudizio finale, offrendo una visione completa della sostenibilità aziendale;

rating ESG, servizio di analisi della strategia aziendale attraverso i tre criteri di sostenibilità ambientale, sociale e di governance rivolto anche alle PMI, che possono misurare le proprie performance in termini di responsabilità sociale.

