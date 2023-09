CDP: nuovi sostegni alle PMI del Made in Italy

Cassa Depositi e Prestiti approva investimenti per imprese e infrastrutture e lancia la Politica Generale sul Responsible Procurement.

Il CdA di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha dato il via libera a nuove operazioni, per un totale di 1 miliardo di euro, finalizzate a fornire sostegno a imprese, territori e infrastrutture.

Le nuove operazioni potranno includere fondi di investimento alternativo e finanziamenti, anche in collaborazione con altre istituzioni finanziarie, per facilitare l’accesso al credito, l’internazionalizzazione e i piani di espansione delle imprese.

Risorse per il Made in Italy e la Cooperazione Internazionale

Le nuove operazioni sono rivolte a imprese di piccole, medie e grandi dimensioni, rappresentanti dell'eccellenza del Made in Italy, che hanno in programma nuovi investimenti con impatti positivi sulle filiere strategiche. In linea con il ruolo di CDP come Istituzione Finanziaria Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, inoltre, il Consiglio ha approvato due nuove iniziative per la crescita sostenibile in Africa.

Queste attività sono destinate alle imprese attive nel Continente, incluse le PMI, per lo sviluppo di progetti nel settore delle energie rinnovabili, efficienza energetica, sicurezza alimentare e infrastrutture.

Un’ulteriore operazione è finalizzata a sostenere la crescita delle PMI nei Balcani, con conseguenti benefici per l’occupazione nei Paesi interessati.

Politica Generale sul Responsible Procurement

Allineato con gli obiettivi ESG del Piano Strategico 2022-2024, il CdA ha lanciato la Politica Generale sul Responsible Procurement.

Questa politica è volta a stabilire standard etici, economici, sociali e ambientali, non solo per guidare la CDP nella scelta dei propri fornitori, ma anche per verificare l’impegno di questi ultimi nel promuovere tali principi e nel garantire il rispetto dei requisiti di sostenibilità nelle loro catene di approvvigionamento.

La politica prevede anche un Codice di Condotta per i Fornitori, ispirato ai valori del Codice Etico di CDP.