In collaborazione con

Finanza Agevolata: 4 miliardi di euro per supportare le imprese italiane nell’apertura verso i mercati esteri, ecco tutte le informazioni per prepararsi all’apertura del bando nella guida di Finanza.tech.

Il 27 luglio riapre il portale SIMEST per presentare le richieste di agevolazione sui progetti volti a supportare le aziende italiane che intendono entrare o ampliare la propria presenza all’estero.

Un mix di opportunità molto interessante e capillare che ogni PMI italiana orientata all’estero può cogliere al fine di ottenere un aiuto concreto nel processo di internazionalizzazione.

Fondo SIMEST per l’Internazionalizzazione: il nuovo bando

La ripartenza del Fondo presenta un pacchetto di 6 Circolari che complessivamente permettono di intervenire in diversi ambiti dello sviluppo aziendale, dal sempre attuale Inserimento nei mercati al nuovo strumento su Certificazioni e Consulenze.

Tassi, durata e beneficiari dell’agevolazione

I beneficiari sono tutte le imprese italiane, con particolare attenzione alle Micro, Piccole e Medie Imprese.

Le agevolazioni sono composte da un finanziamento agevolato e, per alcune categorie di soggetti beneficiari, da un contributo a fondo perduto del 10%.

Un finanziamento che, a seconda della misura, ha dai 4 ai 6 anni di durata e ad un tasso agevolato che prendendo a riferimento i tassi di Luglio 2023 potrebbe essere pari al 0,464% (Fonte: https://www.simest.it).

Finanziamento agevolato e, ove previsto, contributo a fondo perduto coprono il 100% dei costi del progetto di internazionalizzazione.

Progetti e spese ammissibili

Le Circolari emesse sono 6, che rappresentano le diverse aree di sviluppo finanziabili. Vediamo quali sono.

Inserimento in nuovi mercati esteri : destinato alla realizzazione di investimenti sui mercati esteri relativi all’apertura di nuove sedi o al potenziamento/sostituzione di una sede estera esistente

Spese ammissibili : Spese di investimento per la struttura e il personale operante all’estero Spese di supporto quali formazione, consulenze, attività promozionali

: destinato alla realizzazione di investimenti sui mercati esteri relativi all’apertura di nuove sedi o al potenziamento/sostituzione di una sede estera esistente : Transizione digitale o ecologica: destinato alla realizzazione di investimenti per l’innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell’Impresa, a beneficio della competitività sui mercati internazionali.

Spese ammissibili : Spese per la Transizione Digitale Spese per Transizione Ecologica Investimenti per rafforzare la propria solidità patrimoniale

destinato alla realizzazione di investimenti per l’innovazione digitale e/o per la transizione ecologica, nonché per il rafforzamento patrimoniale dell’Impresa, a beneficio della competitività sui mercati internazionali. : Fiere ed eventi : destinato a sostenere la partecipazione, anche in Italia, a eventi, anche virtuali, di carattere internazionale tra Fiera, Mostra, Missione imprenditoriale o Missione di sistema, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano. La richiesta di Intervento Agevolativo può riguardare fino a 3 iniziative anche in diversi Paesi di destinazione.

Spese ammissibili : Spese per area espositiva, spese logistiche, spese promozionali Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra

: destinato a sostenere la partecipazione, anche in Italia, a eventi, anche virtuali, di carattere internazionale tra Fiera, Mostra, Missione imprenditoriale o Missione di sistema, per la promozione di beni e/o servizi prodotti in Italia o a marchio italiano. La richiesta di Intervento Agevolativo può riguardare fino a 3 iniziative anche in diversi Paesi di destinazione. : E-Commerce : destinato allo sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri, finalizzato alla distribuzione di beni e/o servizi dell’Impresa prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso la creazione di una Piattaforma propria oppure il miglioramento o sviluppo di una piattaforma esistente o anche l’accesso ad una piattaforma di terzi con la creazione di un proprio spazio.

Spese ammissibili : Creazione e sviluppo di una Piattaforma propria oppure utilizzo di un marketplace Investimenti per una Piattaforma propria oppure per un marketplace Spese promozionali e formazione relative al progetto.

: destinato allo sviluppo del commercio elettronico sui mercati esteri, finalizzato alla distribuzione di beni e/o servizi dell’Impresa prodotti in Italia o con marchio italiano, attraverso la creazione di una Piattaforma propria oppure il miglioramento o sviluppo di una piattaforma esistente o anche l’accesso ad una piattaforma di terzi con la creazione di un proprio spazio. : Certificazioni e consulenze : destinato a finanziare consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa e/o per l’innovazione digitale, tecnologica, di prodotto nell’ottica dell’internazionalizzazione dell’attività d’impresa e l’ottenimento di certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica.

Spese ammissibili : Consulenze per indagini e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione Formazione per export/internazionalizzazione Consulenze per innovazione tecnologica e di prodotto relative ai processi produttivi e alla sostenibilità ambientale Certificazioni di prodotto e di sostenibilità ambientale

: destinato a finanziare consulenze specialistiche e studi di fattibilità per l’internazionalizzazione dell’impresa e/o per l’innovazione digitale, tecnologica, di prodotto nell’ottica dell’internazionalizzazione dell’attività d’impresa e l’ottenimento di certificazioni di prodotto, per la tutela di diritti di proprietà intellettuale, di certificazioni di sostenibilità e innovazione tecnologica. : Temporary manager : destinato a finanziare l’inserimento temporaneo nell’Impresa di Temporary Manager, per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, digitale o ecologica, a sostegno dell’internalizzazione dell’Impresa sui mercati internazionali.

Spese ammissibili : Spese per le prestazioni professionali del Temporary Manager Spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l’assistenza del Temporary Manager Spese per attività di supporto

: destinato a finanziare l’inserimento temporaneo nell’Impresa di Temporary Manager, per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica, digitale o ecologica, a sostegno dell’internalizzazione dell’Impresa sui mercati internazionali. :

Inoltre, tutte le circolari prevedono fra le spese ammissibili:

Consulenze per le verifiche di conformità alla normativa ambientale nazionale;

Consulenze finalizzate alla presentazione e gestione della richiesta di Intervento Agevolativo.

Quando presentare la domanda?

Le domande sono presentabili dal giorno 27 luglio 2023 fino ad esaurimento fondi.

Finanza.tech è da anni al fianco delle imprese per supportarle nella presentazione dei progetti di finanza agevolata, dalla definizione del progetto alla gestione della domanda di ammissione fino alla verifica dell’adeguatezza e conformità del progetto.

Per maggiori informazioni visita la seguente pagina: https://vwjaprr1.sibpages.com

Analisi a cura di Finanza.tech

Katia Guida è la Responsabile di Finanza Agevolata di Finanza.tech, il financial enabler che, grazie alla sua piattaforma digitale e alla gestione evoluta dei dati, permette alle aziende di dialogare in ambito finanziario con banche, investitori e altri enti in modo tempestivo, semplice e flessibile.

La società si occupa anche di business information e consulenza direzionale con l’obiettivo di rivoluzionare le logiche di accesso al mercato dei capitali, riducendone i tempi e i costi di accesso.