Turismo: offerte e mete di Pasqua, Ponti ed Estate 2025

Turismo: boom di prenotazioni per le mete turistiche italiane in vista di Pasqua e ponti di primavera, anche la stagione estiva mostra segnali promettenti.

Ottime notizie per il turismo in vista della Pasqua 2025 grazie al boom di prenotazioni segnalato dall’indagine condotta da ISNART per Unioncamere ed ENIT, nell’ambito dell’Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio.

Sono già oltre 670mila le camere vendute, raggiungendo un fatturato pari a circa 128 milioni di euro nel solo comparto dell’hôtellerie. Ad attrarre turisti sono le mete situate nelle aeree interne del Paese, oltre alle consuete città d’arte (63,9%), alle località di montagna (61,3%) e alle destinazioni termali (59,6%).

Non mancano le prenotazioni per i ponti primaverili, tanto che le vendite anticipate hanno raggiunto quota 57% per il ponte del 25 aprile e quota 55% per quello del 1° maggio.

Le aspettative sono molto ottimistiche anche per l’estate 2025: gli operatori hanno già venduto 6 camere su 10 per i soggiorni nel mese di giugno, il 64,8% per luglio e il 65,4% per agosto.

Turismo, da tassa di soggiorno a imposta climatica 19 Febbraio 2025 Come sottolinea Loretta Credaro, Presidente ISNART, un turista su quattro sceglie l’Italia per il buon rapporto qualità/prezzo. Molte imprese della filiera stanno perlaltro investendo in servizi personalizzati per posizionarsi anche su nuovi cluster di mercato, dal cicloturismo al wellness, indirizzandosi quindi verso un turismo di alta di gamma, dove la qualità si paga di più.