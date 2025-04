Comuni più ricchi d’Italia: classifica aggiornata dal MEF

Ecco la classifica dei Comuni più ricchi d’Italia stilata in base ai dati del Ministero delle Finanze sui redditi dichiarati: il podio e la top ten.

Portofino si conferma al primo posto tra i Comuni più ricchi d’Italia, secondo la mappa pubblicata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dedicata ai redditi dichiarati lo scorso anno.

Il reddito complessivo dichiarato in Italia vede un valore medio di 24.830 euro ed i contribuenti fino a 35mila euro sono il 78% del totale. Quelli con imponibili maggiori di 300mila euro sono invece lo 0,2%, e fanno schizzare in vetta i comuni dove risiedono.

I dati del MEF mostrano ad esempio come la cittadina ligure di Portofino si caratterizzi per un reddito medio dichiarato pari a ben 94.505 euro (persino in aumento rispetto ai 90.610 dell’anno precedente) ma dietro questo primato si celano motivazioni precise, ossia la residenza di Pier Silvio Berlusconi e del suo nucleo familiare.

Il podio della classifica è poi occupato da Lajatico nel pisano e da Basiglio nel milanese, rispettivamente al secondo e terzo posto, con redditi medi pari a 61.980 euro nel primo caso e 50.807 euro nel secondo. Seguono Solonghello con 47.801 euro, Cusago con 41.987 euro, Torre D’Isola 40.682 euro e Segrate 39.001.

Per trovare Milano bisogna attendere fino all’ottavo posto, con un reddito medio di 38.989 euro, mentre chiudono la top ten Pino Torinese con 38.917 euro e Arese con 38.787 euro.

Tra i Comuni più poveri d’Italia, invece, compaiono Valle Cannobina (7748.08 euro) e Gurro (7241.37 euro), entrambi in Piemonte, mentre l’ultimo posto è occupato da Cavargna in Provincia di Como (6570.32 euro).