Sciopero treni: nuove fasce di garanzia anche nei festivi

Scioperi dei treni e dei mezzi pubblici: nuove regole sui servizi minimi nel trasporto ferroviario con fasce orarie di garanzia anche nei giorni festivi.

Cambiano le regole sui servizi minimi garantiti in caso di sciopero dei mezzi pubblici, grazie alla delibera della Commissione di Garanzia che introduce un nuovo sistema di corse garantite per la circolazione ferroviaria anche nei giorni festivi.

In attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, e in accordo con il Gruppo Ferrovie dello Stato e le parti sociali, sono introdotte fasce orarie di garanzia per i treni (7-10 e 18-21) anche di sabato e domenica, al fine di potenziare il livello di servizi minimi per la media e lunga percorrenza.

La nuova disciplina ad un maggiore equilibrio tra diritto di sciopero e diritto alla mobilità, dopo oltre 25 anni dalla sua adozione iniziale.

La nota diffusa dalla Commissione spiega le motivazioni della sua adozione:

Non è apparso più rispondente ai tempi un assetto in cui non era garantita alcuna tutela ai viaggiatori del trasporto regionale nei giorni festivi – diversamente, tra l’altro, da quanto avviene negli altri settori (trasporto aereo, marittimo e pubblico locale) – e in cui operava, per la media e lunga percorrenza (in cui rientra l’Alta Velocità), un livello di tutela inferiore rispetto a quello assicurato per le linee regionali nei giorni feriali.

La nuova legge è contenuta nella delibera n. 25/20 del 30 gennaio 2025, emanata dopo avere preso atto della mancanza di accordo tra le parti.