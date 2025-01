Pagamenti INPS febbraio 2025: date per pensioni, assegni e sussidi

Calendario dei pagamenti INPS per febbraio 2025: date di accredito per pensioni, Assegno Unico, Assegno di Inclusione, NASpI, SFL e Carta Acquisti.

A febbraio 2025, si rinnovano le date di pagamento delle principali prestazioni INPS, tra cui pensioni, Assegno Unico, Assegno di Inclusione (ADI), Supporto Formazione e Lavoro (SFL), NASpI e Carta Acquisti.

Di seguito il riepilogo delle date da segnare in calendario per chi percepisce questi ammortizzatori sociali erogati dallo Stato.

Pensioni: calendario pagamenti febbraio 2025

Cedolino pensione di febbraio 22 Gennaio 2025 Per i pensionati che ricevono la propria pensione tramite Poste Italiane, il pagamento sarà effettuato venerdì 1° febbraio 2025. Per chi ha scelto l’accredito su conto bancario, la data di pagamento sarà invece lunedì 3 febbraio 2025.

Presso Poste Italiane si continua a ritirare la pensione in modo scaglionato, in base all’iniziale del cognome:

sabato 1° febbraio: dalla A alla B;

lunedì 3 febbraio: dalla C alla D;

martedì 4 febbraio: dalla E alla K;

mercoledì 5 febbraio: dalla L alla O;

giovedì 6 febbraio: dalla P alla R;

venerdì 7 febbraio: dalla S a Z.

Assegno Unico e Universale per le famiglie 2025

Le scadenze fiscali di febbraio: guida per cittadini e imprese 28 Gennaio 2025 L’Assegno Unico, che supporta le famiglie con figli a carico, sarà accreditato tra il 17 e il 19 febbraio per chi è già percettore. Per coloro che hanno presentato una nuova domanda o apportato modifiche, il pagamento avverrà a fine mese.

Ricordiamo che entro il 28 febbraio 2025 è fondamentale aggiornare l’ISEE per l’Assegno Unico del 2025. Anche se i beneficiari non devono presentare una nuova domanda e il rinnovo avverrà automaticamente, è importante presentare una nuova DSU per garantire che l’importo erogato sia corretto. In assenza di un ISEE aggiornato, l’Assegno Unico sarà erogato con l’importo minimo previsto. Pertanto, si raccomanda alle famiglie di verificare e, se necessario, aggiornare i propri dati in tempo utile per evitare possibili riduzioni dell’importo dell’assegno.

Appare utile sottolineare che è possibile aggiornare l’ISEE fino al 30 giugno 2025, con l’accredito di eventuali importi arretrati. Se l’ISEE viene aggiornato dopo questa data, l’effetto si avrà solo sulle erogazioni future, senza possibilità di recupero degli arretrati.

CALCOLO ASSEGNO UNICO ONLINE

ISEE: rinnovo per il 2025

In generale, si ricorda che l’ISEE ha validità annuale e deve essere aggiornato entro febbraio per continuare a percepire, senza interruzioni, le prestazioni INPS legate al reddito.

ADI: Assegno di Inclusione 2025

L’Assegno di Inclusione (ADI), destinato ai nuclei familiari con ISEE basso, segue il seguente calendario di pagamento per febbraio 2025:

Entro il 17 febbraio per i nuovi beneficiari.

per i nuovi beneficiari. Il 27 febbraio per chi già percepiva l’ADI a gennaio.

SFL: Supporto Formazione e Lavoro 2025

Il Supporto Formazione e Lavoro (SFL) prevede un’indennità di 350 euro mensili per chi partecipa a progetti di formazione, qualificazione professionale o politiche attive del lavoro.

Il 27 febbraio sarà effettuato il pagamento per le domande inviate entro il 15 del mese.

sarà effettuato il pagamento per le domande inviate entro il 15 del mese. Dal 15 marzo, invece, per chi ha presentato domanda dopo metà febbraio.

NASpI e DIS-COLL: indennità di disoccupazione

Le indennità NASpI e DIS-COLL verranno erogate entro la metà di febbraio, con variazioni in base alla data di presentazione della domanda.

I beneficiari possono verificare la data esatta di accredito accedendo al fascicolo previdenziale sul sito dell’INPS con SPID, CNS o CIE.

Carta Acquisti: pagamento di febbraio 2025

La Carta Acquisti, destinata a famiglie in condizioni di disagio economico, verrà ricaricata a febbraio con un accredito di 80 euro (relativo a gennaio e febbraio).