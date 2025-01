Bollette: tutele graduali per i clienti vulnerabili fino al 30 giugno 2025

Tutele graduali per i clienti domestici vulnerabili: ARERA concede una deroga temporanea all'obbligo di passaggio al mercato libero, fino a giugno 2025.

L’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente (ARERA) ha approvato un provvedimento che introduce una deroga temporanea per i clienti vulnerabili che desiderano accedere al Servizio a Tutele Graduali (STG).

La misura, prevista dalla Legge sulla Concorrenza (Legge n. 207/2024), garantisce condizioni agevolate per favorire una transizione ordinata verso il mercato libero dell’energia elettrica, proteggendo i consumatori più fragili.

Servizio a Tutele Graduali nella bolletta luce dei Vulnerabili

La deroga riguarda i clienti domestici già vulnerabili o che acquisiranno tale status entro il 30 giugno 2025. Per accedere al STG, gli interessati dovranno presentare una richiesta utilizzando i canali messi a disposizione dagli esercenti competenti, ossia per telefono, sito web o sportello fisico (se disponibile).

La data di invio della richiesta sarà considerata valida per determinare l’accesso al servizio. Gli esercenti saranno tenuti a mantenere traccia di ogni domanda ricevuta.

Un aiuto per i consumatori più fragili

Con le tutele graduali il gestore stabilisce il prezzo dell’energia ma segue le direttive ARERA per quanto concerne le condizioni contrattuali (com avviene con le tariffe PLACET).

La nuova deroga temporanea all’obbligo di passaggio obbligato al Mercato Libero si inserisce dunque nel quadro delle iniziative volte a tutelare i clienti più vulnerabili durante il delicato processo di liberalizzazione del mercato elettrico, soprattutto alla luce dei recenti rincari che rischiano di penalizzare ulteriormente queste fasce d’utenza.

Sospensione delle risoluzioni contrattuali

Una disposizione centrale del nuovo provvedimento ARERA è l’obbligo per gli esercenti del STG di sospensione in via temporanea le richieste di risoluzione contrattuale verso i clienti vulnerabili, a partire dall’entrata in vigore della delibera fino al 30 giugno 2025.

Questo eviterà che i clienti acquisiscano lo status di vulnerabilità senza essere adeguatamente informati della possibilità di mantenere le condizioni del STG. Dopo il termine della deroga, i clienti che non eserciteranno tale facoltà saranno trasferiti al servizio di maggior tutela, come previsto dalla normativa vigente.

Iniziative informative e comunicazioni obbligatorie

Per garantire la massima trasparenza, ARERA ha disposto una serie di misure informative. Entro 30 giorni dall’approvazione del provvedimento, i siti web degli esercenti del STG dovranno esporre con evidenza i canali di accesso alle tutele graduali, indicare la documentazione richiesta e i moduli di autocertificazione per attestare i requisiti di vulnerabilità e fornire riferimenti al sito dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente e alla pagina dedicata dell’ARERA.

Inoltre, nelle bollette dei clienti serviti nel mercato libero, nel STG e nel SMT (Servizio di Maggior Tutela) sarà inserito un messaggio informativo predisposto dall’ARERA. Anche la pagina ufficiale dell’Autorità conterrà informazioni dettagliate per consentire ai clienti di presentare la richiesta.

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, il gestore del Sistema Informativo Integrato (SII) sarà tenuto a pubblicare le specifiche tecniche necessarie per l’attuazione delle disposizioni, agevolando l’operatività dei fornitori di energia.