Aumento pensioni 2025: calcolo rivalutazione per fasce e scaglioni

Un lavoratore in pensione anticipata può neutralizzare i contributi degli ultimi 5 anni di lavoro quando raggiunge l’età per il trattamento di vecchiaia.

Pensioni: nuova opzione per i giovani in Manovra 2025

Pensioni giovani: in Manovra 2025 un emendamento per pagarsi contributi extra sul montante, ma da riscuotere solo in età per il trattamento di vecchiaia.