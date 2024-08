Voli low cost in abbonamento: offerta Wizz Air apripista

Programma membership lanciato dalla compagnia aerea low cost Wizz Air per viaggiare a prezzo fisso, sottoscrivendo un abbonamento annuale: come funziona.

Viaggiare in aereo per un anno a prezzo fisso, sottoscrivendo un abbonamento con la compagnia aerea che propone voli low cost verso diverse tratte: Wizz Air è la prima compagnia aerea europea a consentire questa opportunità, lanciando il programma membership “All You Can Fly”.

Aderendo è possibile viaggiare per un periodo di 12 mesi a 599 euro, scegliendo tra oltre 800 destinazioni.

Voli low-cost: occhio ai costi nascosti 7 Agosto 2024 L’abbonamento consente di risparmiare perchè permette sostanzialmente di prenotare voli a una tariffa fissa di 9,99 euro, sebbene i limiti non manchino. Nell’offerta, infatti, attualmente non sono incluse le rotte interne italiane e sono previste anche altre restrizioni:

è possibile prenotare i voli solo entro 72 ore dalla partenza, fino a un massimo di tre voli di sola andata ogni 24 ore;

l’abbonamento comprende solo il biglietto base e un bagaglio a mano, mentre sono esclusi tutti gli altri servizi extra;

non è possibile cancellare o modificare il volo dopo la prenotazione.

Per quanto riguarda la tempistica di attivazione dell’abbonamento, le prenotazioni dei voli partiranno solo dal prossimo settembre.