Bollette: rientro a ostacoli nel mercato tutelato, come procedere

Diritto al rientro nel mercato tutelato della luce ostacolato da alcune società energetiche del mercato libero: allarme delle associazioni di consumatori.

Per i consumatori che sono già passati al mercato libero dell’energia elettrica c’è la possibilità di rientrare nel mercato tutelato entro il 30 giugno 2024, tuttavia si tratta di un passo non proprio facile da compiere sebbene sia previsto dalla normativa vigente.

Ma la procedura è chiara: vediamo come fare.

Energia elettrica: rientro nella maggior tutela

A lanciare l’allarme è l’associazione Consumerismo No profit, che annuncia una segnalazione all’Antitrust evidenziando una possibile pratica commerciale scorretta. Come ha spiegato il presidente Luigi Gabriele:

abbiamo deciso di rivolgerci all’Antitrust, affinché apra una apposita istruttoria verificando se le società energetiche del mercato libero ostacolino o rallentino il diritto dei consumatori di rientrare nel regime tutelato, circostanza che configurerebbe una pratica commerciale scorretta.

Da parte dei fornitori di energia operanti sul mercato libero, infatti, sembrerebbe esserci notevole resistenza (quando non ostruzionismo), tanto da ostacolare il rientro nel mercato tutelato da parte degli utenti che ne avanzano richiesta.

Secondo l’indagine condotta dall’associazione di consumatori, contattando i principali operatori dell’energia in Italia, i risponditori automatici dei call center telefonici non offrirebbero l’opzione relativa al rientro nella maggior tutela tra quelle preimpostate. Alcune società, inoltre, richiedono l’invio di una ricca documentazione via mail.

Le tempistiche di rientro, in ogni caso, appaiono molto lunghe per tutti i fornitori, da un minimo di 3 settimane fino a un massimo di due mesi.

Regole per tornare nel mercato libero

Bolletta luce: come rientrare nel Mercato Tutelato 26 Febbraio 2024 Il tutto, nonostante le raccomandazioni dell’ARERA che ha recentemente invitato i fornitori a facilitare tale passaggio e a tenere aggiornate le informazioni relative al servizio di maggior di tutela sui canali di contatto dalla società, compreso il sito internet.

La stessa autorità ha spiegato chiaramente che i clienti domestici elettrici già passati al mercato libero hanno il diritto di rientrare nel servizio di maggior tutela fino a fine giugno 2024, i clienti vulnerabili anche dopo tale data.

Questo, perchè il servizio elettrico è affidato a specifici operatori quando si tratta di applicare le tariffe ARERA, sia che si tratti di clienti vulnerabili sia di clienti non vulnerabili, per i quali dal 1° luglio 2024 sono previste tariffe simili a quelle PLACET laddove si trovassero nel mercato tutelato, con applicazione automatica del STG (Servizio Tutele Graduali) per tre anni.

Facendo domanda di sottoscrizione di un nuovo contratto con il fornitore locale di energia con servizio di maggior tutela, muovendosi per tempo (entro il 31 maggio) si ha la garanzia dal primo luglio di vedersi automaticamente applicare il Servizio a tutele graduali, attivo fino a marzo 2027 salvo camio volontario di operatore da parte del cliente.

Per farlo bisognerà però rivolgersi al fornitore del servizio di maggior tutela del proprio Comune. Se non lo si conosce, si può effettuare una ricerca sul sito ARERA (pagina “Ricerca operatori”).

Ad esempio: per Milano è A2A Energia Spa; per Roma è Acea Energia; per Napoli sono Servizio Elettrico Nazionale e Società Nolana per Imprese Elettriche; per Torino è IREN Mercato Spa; per Venezia e Palermo è Servizio Elettrico Nazionale.

Fornitori tutele graduali per i non vulnerabili



Area territoriale Fornitore Area Nord 1: Aosta, Biella, Milano provincia, Verbania, Vercelli Enel Energia S.p.A. Area Nord 2: Parma, Piacenza, Torino provincia Enel Energia S.p.A. Area Nord 3: Como, Torino comune, Varese Illumia S.p.A. Area Nord 4: Imperia, Lecco, Monza-Brianza, Savona E.ON Energia S.p.A. Area Nord 5: Brescia, Milano comune Enel Energia S.p.A. Area Nord 6: Cremona, Genova, La-Spezia, Lodi, Lucca, Massa-Carrara Hera Comm S.p.A. Area Nord 7: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Pavia Hera Comm S.p.A. Area Nord 8: Bergamo, Sondrio, Udine Hera Comm S.p.A. Area Nord 9: Belluno, Gorizia, Pordenone, Treviso, Trieste Enel Energia S.p.A. Area Nord 10: Bolzano, Trento, Vicenza Enel Energia S.p.A. Area Nord 11: Mantova, Modena, Reggio-Emilia, Verona Enel Energia S.p.A. Area Nord 12: Ancona, Padova, Pesaro-Urbino, Venezia Hera Comm S.p.A. Area Centro 1: Ascoli-Piceno, Bologna, Fermo, Ferrara, Macerata, Rovigo Hera Comm S.p.A. Area Centro 2: Firenze, Roma provincia Illumia S.p.A. Area Centro 3: Arezzo, Caserta, Perugia, Rieti, Terni, Viterbo Hera Comm S.p.A. Area Centro 4: Roma comune Enel Energia S.p.A. Area Sud 1: Napoli provincia, Nuoro, Sassari Illumia S.p.A. Area Sud 2: Cagliari, Napoli comune, Oristano, Sud Sardegna A2A Energia S.p.A. Area Sud 3: Avellino, Benevento, Grosseto, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Siena Edison Energia S.p.A. Area Sud 4: Chieti, Forlì-Cesena, L’Aquila, Pescara, Ravenna, Rimini, Teramo Hera Comm S.p.A. Area Sud 5: Bari, Frosinone, Latina Edison Energia S.p.A. Area Sud 6: Brindisi, Matera, Potenza, Salerno, Taranto Iren Mercato S.p.A e Salerno Energie Vendita S.p.A. Area Sud 7: Barletta-Andria-Trani, Campobasso, Cosenza, Foggia, Isernia Iren Mercato S.p.A e Salerno Energie Vendita S.p.A. Area Sud 8: Catanzaro, Crotone, Lecce, Reggio-Calabria, Vibo-Valentia Edison Energia S.p.A. Area Sud 9: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa Edison Energia S.p.A. Area Sud 10: Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Trapani A2A Energia S.p.A.