Bonus Sociali in bolletta luce, gas e acqua: importi e requisiti 2025

Bonus Sociali in bolletta 2025: a quanto ammontano gli sconti oggi, quali restano per tutto l'anno e come ottenere Bonus Elettrico, acqua e gas.

Si rinnovano anche per il 2025 i Bonus Sociali in bolletta per le famiglie a basso reddito. Riepiloghiamo tutte le regole e requisiti per gli sconti in bolletta con il bonus elettrico, gas e idrico, con le soglie ISEE che danno acesso agli sconti sulle forniture.

Bonus elettrico, acqua e gas per disagio economico

Il bonus elettrico è concesso per 12 mesi su singola fornitura per ogni tipo di servizio (elettrico, gas e idrico). Ne hanno diritto anche le famiglie che abitano in un condominio.

La platea dei beneficiari dei Bonus Elettrico per disagio economico coinvolge i nuclei familiari a basso ISEE:

nuclei con meno di 4 figli a carico ed ISEE entro 9.530 euro

nuclei con 4 o più figli a carico ed ISEE entro 20.000 euro

Per quanto riguarda le modalità di richiesta, il contributo si ottiene in automatico in bolletta, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU) al fine dell’attestazione ISEE.

L’INPS comunica i dati ISEE ai fornitori delle utenze, tramite il Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA. Quest’ultimo individua le compagnie che forniscono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas degli aventi diritto, con la conseguente applicazione automatica dello sconto in bolletta.

Gli importi dello sconto sulla bolletta del gas sono calcolati da ARERA mentre lo sconto sull’acqua corrisponde ad una fornitura di 18,25 metri cubi di acqua parametrati su base annua (50 litri/abitante/giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica, con la quantificazione calcolata dal proprio gestore idrico.

Tabella importi bonus luce in bolletta 2025

Per il 2025, riportiamo di seguito gli importi dal 1° gennaio al 31 marzo dei bonus in bolletta elettrica.

NB: i nuclei familiari che nel 2025 sono titolari di bonus sociale riconosciuto in base all’ISEE 2023 (tra 9.530 e 15.000 euro), avranno in bolletta uno sconto pari all’80% di quello indicato in tabella.

Tabella importi bonus gas in bolletta 2025

Ed ecco anche gli importi aggiornati del Bonus sociale gas nel I° trimestre 2025, con le ultime novità che riguardano l’ultimo quadrimestre dell’anno. Ricordiamo infatti che il valore del bonus gas non è uguale ogni mese e varia in base alla stagione, diventando più alto nella stagione invernale in cui si consuma più gas e più basso nei mesi estivi.

Importi Bonus sociale in bolletta idrica



Il bonus sociale acqua prevede la fornitura di 18,25 metri cubi di acqua per un anno (50 litri per abitante al giorno) per ogni componente della famiglia anagrafica.

Per calcolare lo sconto è necessario moltiplicare 18,25 per il numero di componenti della famiglia, facendo riferimento alle tariffe del proprio gestore idrico:

tariffa agevolata per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di acquedotto;

tariffa di fognatura per la quantificazione della quota variabile del corrispettivo di fognatura;

tariffa di depurazione per quantificazione della quota variabile del corrispettivo di depurazione.

Per ogni dubbio, si può chiamare il Contact Center dell’ARERA al numero verde 800 166 654.

Bonus Elettrico per disagio fisico: come funziona

I soggetti in gravi condizioni di salute che fanno uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza, possono fare richiesta dell’agevolazione ai Comuni o ai Caf abilitati (bonus elettrico per disagio fisico).

Per il bonus sociale legato a disagio fisico bisogna fare domanda al Comune di residenza allegando certificazione ASL della necessità di apparecchi salva-vita in casa ed il modulo B predisposto da ARERA, per il Bonus Sociale in bolletta per disagio economico non serve domanda ma soltanto un ISEE in corso di validità: è l’INPS a comunicare il diritto ai fornitori di energia, che di conseguenza applicano lo sconto in bolletta.

Pertanto, dopo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ed aver ottenuto il rilascio ISEE, bisogna attendere che l’INPS invii le relative informazioni al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico SpA, che a sua volta inoltrerà i dati ai fornitori di energia elettrica, acqua e gas.