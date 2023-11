Bonus Elettrico 2024, rinnovo per soli tre mesi

L’agevolazione per il pagamento delle utenze elettriche e del gas sarà prorogata anche nel 2024, ma non mancheranno le novità.

Il Bonus Elettrico 2024 è stato riproposto nella Legge di Bilancio ma con limitazioni: il contributo pensato per aiutare le famiglie in difficoltà per il pagamento delle utenze è rifinanziato solo in misura ridotta.

Il plafond di risorse stanziate copre al momento soltanto il primo trimestre del prossimo anno.

Bonus Sociale Elettrico 2024: cosa cambia

All’articolo 4 (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico) del disegno di Legge di Bilancio 2024, si legge quanto segue:

È riconosciuto per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Il plafond stanziato per l’intero 2024 è pari a 200 milioni.

A chi spetta il Bonus Elettrico e per quanto tempo

Bonus Sociale e sconti in bolletta per famiglie: importi fino a dicembre 11 Settembre 2023 La platea dei beneficiari dei Bonus Elettrico per disagio economico resta dunque la medesima, coinvolgendo i nuclei familiari con ISEE fino a 15mila euro.

Per quanto riguarda le modalità di richiesta del Bonus Elettrico, nulla cambia: il contributo si ottiene in automatico in bolletta, previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva unica (DSU) al fine dell’attestazione ISEE 2024.

Per quanto riguarda i soggetti in gravi condizioni di salute che fanno uso di apparecchiature elettromedicali indispensabili per la sopravvivenza, sarà possibile continuare a fare richiesta dell’agevolazione ai Comuni o ai Caf abilitati.