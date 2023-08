Proroga bollette sospese fino a ottobre: domanda entro agosto

Per la proroga al 31 ottobre della sospensione bollette per luce, gas, acqua e rifiuti, i cittadini dei Comuni alluvionati devono richiederla entro agosto.

Nell’ottica di proteggere gli utenti danneggiati dagli eventi alluvionali di maggio, l’ARERA ha deciso di estendere il periodo di sospensione per il pagamento delle bollette e avvisi di pagamento per luce, gas, acqua e rifiuti fino al 31 ottobre 2023.

La delibera 390/2023/R/com ha stabilito la proroga, seguendo la sospensione automatica dei termini di pagamento già prevista dal 1° maggio al 31 agosto 2023, come stabilito dal decreto-legge 61/23, noto come Decreto Alluvione.

Comuni con proroga di sospensione bollette

L'iniziativa riguarda i titolari di utenze e forniture dei Comuni individuati dal decreto originale. Questi si trovano in Emilia-Romagna (province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini), in alcuni comuni della Provincia di Pesaro e Urbino e in alcuni comuni della Città metropolitana di Firenze.

L’elenco dei comuni è allegato al Decreto Alluvioni.

Sospensione della morosità

Durante il periodo di sospensione, le azioni sulla morosità per gli inadempimenti dei clienti danneggiati sono sospese, anche se la morosità è antecedente agli eventi alluvionali.

Come beneficiare della sospensione

Per usufruire della proroga al 31 ottobre della sospensione, oltre a quella generale già in vigore, i clienti dovranno inviare ai fornitori di energia elettrica, gas e ai gestori del Servizio Idrico Integrato o del settore rifiuti, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l’ubicazione dell’utenza o della fornitura in un’abitazione o sede danneggiata dagli eventi alluvionali.

L’auto-certificazione va inoltrata entro il 31 agosto o comunque entro la data di conclusione del periodo di sospensione.

Ripresa dei pagamenti a rate

Al termine del periodo di sospensione, i fornitori di energia elettrica e gas, i gestori del SII e del servizio integrato di gestione dei rifiuti sono obbligati a offrire ai clienti un piano di rateizzazione degli importi sospesi per un periodo minimo di 12 mesi, senza discriminazione e senza interessi, come già stabilito dalla deliberazione 267/2023/R/com.