Lotteria degli scontrini: le estrazioni settimanali

La Lotteria degli Scontrini è un'iniziativa del Governo italiano per promuovere l'uso di metodi di pagamento digitali e tracciabili. Scopri come partecipare, i premi in palio e le operazioni degli esercenti.

La Lotteria degli Scontrini è l’iniziativa con cui il Governo italiano punta a modernizzare il sistema di pagamento in Italia e favorire l’adozione di carte di credito, bancomat e app di pagamento digitale. La partecipazione al programma è gratuita e in palio ci sono premi settimanali, mensili e annuali per acquirenti ed esercenti. Inoltre, presto arriverà anche una versione istantanea della riffa di Stato, con premi di importo più basso, da verificare tramite il QR code sullo scontrino subito dopo l’acquisto.

Vediamo in dettaglio cos’è la Lotteria degli Scontrini, come funziona, quali sono i premi in palio, come verificare la vincita e i risultati delle ultime estrazioni.

Cos’è la Lotteria degli Scontrini

La Lotteria degli Scontrini è un programma gratuito del Piano Cashless del Governo italiano, pensato per aiutare a limitare gli acquisti in contanti, promuovendo l’utilizzo dei metodi di pagamento digitali e tracciabili, combattendo al contempo l’evasione fiscale nel Paese e favorendo lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente. Normata dall’articolo 1, comma 540, della legge 232/2016, la Lotteria Nazionale degli Scontrini è stata ufficialmente lanciata in Italia a febbraio 2021.

Come funziona la Lotteria degli Scontrini

Partecipare alla Lotteria degli Scontrini è semplice. Per avere la possibilità di vincere i premi in palio, è necessario generare il proprio codice personale e mostrarlo al negoziante al momento dell’acquisto. Il negoziante, a sua volta, cattura il codice a barre tramite lettore ottico o digita il codice alfanumerico per accedere a diverse agevolazioni fiscali e partecipare alle estrazioni dei premi riservate agli esercenti.

Per ogni scontrino elettronico di importo superiore a 1 euro, pagato con metodo cashless, il sistema genera biglietti virtuali per partecipare alla lotteria. Si ottiene un biglietto virtuale per ogni euro speso, e se l’importo contiene una cifra decimale superiore a 49 centesimi, viene generato un ulteriore biglietto virtuale.

Nel rispetto della privacy, l’uso del codice Lotteria non consente il tracciamento degli acquisti. Al sistema della Lotteria arrivano solo dati relativi all’importo speso, alla modalità di pagamento e al codice lotteria. Non arrivano dati descrittivi dell’acquisto.

Sono previsti diversi premi per acquirenti ed esercenti:

Premio annuale : 1 premio da € 5.000.000 per chi compra; 1 premio da € 1.000.000 per chi vende;

: Premi mensili : 10 premi da € 100.000 per chi compra; 10 premi da € 20.000 per chi vende;

: Premi settimanali : 15 premi da € 25.000 per chi compra; 15 premi da € 5.000 per chi vende.

:

Come sapere se hai vinto

La partecipazione alle estrazioni e le eventuali vincite possono essere monitorate sul portale Lotteria degli Scontrini. Accedendo all’area riservata, mediante identità digitale SPID, CIE o CNS, è possibile verificare la vincita e consultare il numero di scontrini partecipanti alle estrazioni e il numero di biglietti della Lotteria generati.

Senza accedere al portale della Lotteria, ogni settimana è possibile verificare la vincita su PMI.it, controllando la corrispondenza tra il proprio codice scontrino e i risultati dell’estrazione di seguito riportata.

Il premio deve essere riscosso entro 90 giorni. Il pagamento viene poi effettuato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante bonifico bancario o postale.

Le estrazioni settimanali della Lotteria degli Scontrini

Le estrazioni settimanali si svolgono ogni giovedì per tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema Lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

Le estrazioni mensili avvengono ogni secondo giovedì del mese per gli scontrini trasmessi e registrati entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. Nel caso in cui il giorno di estrazione coincida con una festività nazionale, l’estrazione viene rinviata al primo giorno feriale successivo.

L’estrazione annuale da 5 milioni di euro avviene di solito intorno al mese di giugno.

Estrazione del 22 giugno 2023

Di seguito il codice scontrino vincitore del premio annuale da 5 milioni di euro:

I 15 codici scontrino vincenti i premi settimanali: