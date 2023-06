Lotteria degli Scontrini: ecco chi ha vinto il premio annuale da 5 milioni di euro

Estratto il premio annuale della Lotteria degli Scontrini, assegnati 6 milioni di euro, più 450mila euro di premi settimanali: ecco chi ha vinto.

Insieme alla consueta estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini, iniziativa che premia i cittadini che pagano con metodi cashless i propri acquisti, questo giovedì è stato estratto anche il premio annuale, il più ricco: 5 milioni di euro per chi compra e un milione di euro per l’esercente che ha emesso lo scontrino.

La Lotteria, ideata per combattere l’evasione fiscale e promuovere la trasparenza nelle transazioni, non ha riscosso subito un grande successo, ecco perché il Governo ha ora pensato di incrementare le vincite introducendo da fine anno anche la Lotteria degli Scontrini istantanea. In attesa che questa novità venga attuata, vediamo chi è risultato vincitore del premio annuale e dei 15 premi settimanali.

Premio annuale Lotteria Scontrini: 6 milioni di euro

E il vincitore del premio annuale da 5 milioni di euro, fra tutti i biglietti generati dai corrispettivi trasmessi, registrati al Sistema Lotteria dal 1° gennaio 2022 alle ore 23:59 del 31 dicembre 2022, è lo scontrino con il codice:

Premio settimanale Lotteria Scontrini: 450mila euro

Oltre all’ambito premio annuale, ricordiamo che la Lotteria degli Scontrini ogni settimana assegna premi che vanno da 25.000 euro (premi settimanali) a 100.000 euro (premi mensili) per gli acquirenti e da 5mila euro (premi settimanali) a 25mila euro (premi mensili) per gli esercenti. Ecco i 15 codici scontrino vincenti di questa settimana: