Lotteria Scontrini: estrazione e quando diventa istantanea

Codici estratti con la Lotteria degli Scontrini del 19 gennaio 2023: assegnati i 15 premi settimanali per chi ha fatto acquisti cashless e per gli esercenti.

L’estrazione n. 2 del 2023 della Lotteria degli Scontrini, ha assegnato i consueti 15 premi settimanali, assegnati a coloro che hanno effettuato pagamenti elettronici nella seconda settimana dell’anno presentando in cassa il proprio codice Lotteria. Agli biglietti estratti spettano 25.000 euro e agli esercenti 5.000 euro. In totale sono stati quindi assegnati 450.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre pubblicato il documento che chiarisce le modalità di emissione degli scontrini con QR code per la partecipazione alla Lotteria istantanea. Vediamo tutto.

Estrazione settimanale del 19 gennaio

Di seguito i 15 codici estratti il 19 gennaio 2023:

Quando diventerà istantanea la Lotteria degli Scontrini?

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, con il provvedimento 15943/2023, le istruzioni per emettere i documenti commerciali con il QR code, o codice bidimensionale, in base al quale l’acquirente potrà verificare subito se ha vinto o meno. I produttori dei registratori di cassa e gli esercenti avranno fino al 2 ottobre 2023 per adeguare le casse telematiche per emettere gli scontrini con il nuovo codice.

I requisiti rimangono gli stessi: acquisti effettuati con soli pagamenti elettronici, di almeno un euro, in negozi fisici, mostrando il codice Lotteria: In tal modo, viene anche espressa, da parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso.

Con la Lotteria Scontrini istantanea finiscono le estrazioni?

No. Lotteria degli Scontrini istantanea e quella “differita” coesisteranno. Questo significa che chi parteciperà alla Lotteria degli Scontrini, effettuando acquisti cashless e mostrando in cassa il codice Lotteria, avrà ancora più possibilità di vincere:

i premi minori messi in palio tramite la Lotteria istantanea, da verificare tramite il QR code sullo scontrino;

i premi settimanali, mensili e annuali messi in palio ogni giovedì con le estrazioni che ogni settimana pubblichiamo su PMI.it, dopo che vengono rese note sul portale https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/ e nell’apposita area riservata.

Come viene finanziata la Lotteria degli Scontrini?

La Lotteria degli Scontrini è una misura che rientra tra quelle finanziabili con il PNRR, nel capitolo dedicato all’amministrazione fiscale e alla digitalizzazione dell’attività di contrasto all’evasione fiscale.