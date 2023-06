Caro Automobile: le voci di spesa che incidono di più

Cresce il costo per acquisto ed esercizio di auto e veicoli commerciali e industriali: quanto si paga per carburanti, manutenzione, tasse e assicurazione.

La spesa media per acquisto e mantenimento di un’automobile è in continua crescita, tanto che lo scorso anno gli italiani hanno sborsato complessivamente quasi 207,4 miliardi di euro, ossia il 14,9% in più rispetto ai 180,5 miliardi del 2021.

Come risparmiare sull'acquisto di auto: il decalogo 10 Aprile 2023 Secondo uno studio dell’Osservatorio Autopromotec, questo rincaro riguarda non soltanto le autovetture ma anche veicoli commerciali e industriali o autobus.

Analizzando le varie voci di spesa, a svuotare le tasse degli automobilisti è innanzitutto il costo dei carburanti, seguito dall’acquisto di un veicolo nuovo ma non solo:

carburanti , che generano un esborso complessivo di 74,6 miliardi di euro, il 25,8% in più rispetto al 2021 a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina, della crisi energetica e dell’aumento dei consumi;

, che generano un esborso complessivo di 74,6 miliardi di euro, il 25,8% in più rispetto al 2021 a causa delle conseguenze del conflitto in Ucraina, della crisi energetica e dell’aumento dei consumi; acquisto nuovi veicoli , determinando una spesa pari a 45,9 miliardi di euro, con un incremento del 4%;

, determinando una spesa pari a 45,9 miliardi di euro, con un incremento del 4%; manutenzione e riparazioni fanno spendere 43,4 miliardi di euro;

fanno spendere 43,4 miliardi di euro; assicurazioni , con 16,7 miliardi di euro;

, con 16,7 miliardi di euro; parcheggi e ricoveri , 10 miliardi di euro;

, 10 miliardi di euro; pedaggi autostradali , 7,1 miliardi di euro;

, 7,1 miliardi di euro; tasse automobilistiche , 6,7 miliardi di euro;

, 6,7 miliardi di euro; acquisto di pneumatici, 2,7 miliardi di euro.

A crescere è anche il peso del settore Automotive sull’economia nazionale, passando dal 10,2% al 10,9%.