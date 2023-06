Offerte telefonia mobile sotto 10€: tanti GB ma servizi limitati

Il mercato della telefonia mobile offre tariffe estive convenienti con tanti Giga, servizi aggiuntivi e in alcuni casi anche il 5G: ecco le offerte a confronto.

Il mercato della telefonia mobile offre numerose opzioni per chi cerca una SIM con minuti, SMS e Giga a prezzi competitivi. Una soglia psicologica importante per gli utenti è il canone mensile sotto a 10 euro, preso in esame dall’Osservatorio SOStariffe.it e Segugio.it, considerando sia la composizione del bundle mensile (minuti, SMS e Giga) sia i servizi accessori inclusi, con un focus sugli operatori che offrono anche il 5G entro questa soglia.

Offerte di telefonia mobile sotto i 10 euro: 110 GB ma pochi extra

Le offerte con canone inferiore ai 10€ al mese offrono, in media, 110 GB di dati a 7,61€. Tali offerte sono ideali per chi cerca un piano tariffario conveniente senza dover rinunciare a una quantità significativa di dati. Tuttavia, questi piani presentano pochi servizi aggiuntivi rispetto alle offerte con canone superiore ai 10€: solo nel 7% dei casi è possibile accedere al 5G.

Di seguito le rilevazioni di SOStariffe.it con riferimento al mese di maggio 2023.

Offerte Minuti SMS Giga Canone mensile Offerte da meno di 10 euro al mese 2.822 1.428 110 GB 7,61 € L’offerta “media” del mercato 2.767 1.671 129 GB 10,14 € Offerte da 10 o più euro al mese 2.860 1.872 134 GB 16,64 €

Confronto con offerte sopra i 10 euro

Le offerte con canone “a doppia cifra” offrono un bundle più ricco e vantaggi aggiuntivi. Ad esempio, il 52% delle offerte con canone pari a 10€ o superiore include il 5G, contro il già citato 7% di offerte sotto i 10€ che lo prevede. Inoltre, chi sceglie una tariffa economica ha meno possibilità di acquistare uno smartphone a rate o di accedere a eSIM e promozioni fisso + mobile.

Tipologia operatore Canone sotto i 10 euro Canone da almeno 10 euro MNO 22% 52% MVNO 78% 48%

Nella seguente tabella viene indicata la percentuale delle offerte che includono i servizio accessori più diffusi.

Servizi inclusi Canone sotto i 10 euro Canone da almeno 10 euro 5G 7% 52% Smartphone a rate 23% 56% Accesso a offerte fisso + mobile 20% 52% eSIM 32% 56%

Dunque, nella scelta della migliore tariffa mobile, in base alle proprie esigenze, bisogna tenere conto del fatto che le offerte di telefonia mobile con canone inferiore ai 10€ al mese offrono un’alternativa conveniente per chi cerca un piano tariffario con molti Giga a disposizione, ma senza servizi aggiuntivi come il 5G e l’acquisto di smartphone a rate. Per chi desidera avere accesso a tali servizi, è consigliabile valutare le offerte con canone superiore ai 10€ al mese.