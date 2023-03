Lotteria degli Scontrini: chi ha vinto i premi del 16 marzo

Lotteria degli Scontrini: i risultati della nuova estrazione settimanale del 16 marzo 2023, con i 15 codici scontrino che hanno fatto vincere acquirenti ed esercenti.

Continua a premiare i clienti che effettuano acquisti utilizzando metodi di pagamento elettronico (carte di credito, carte di debito, prepagate e quant’altro) la Lotteria degli Scontrini.

Quella di giovedì 16 marzo è stata l’estrazione n. 12 del 2023 e ha assegnato i consueti 30 premi settimanali: 15 per gli acquirenti (25.000 euro ad ognuno) che hanno mostrato il codice lotteria presso le casse dei 15 esercenti, anch’essi premiati (5.000 euro ciascuno).

Vediamo dunque quali sono stati gli scontrini estratti tra quelli emessi tra il 27 febbraio e il 2 marzo di quest’anno.

Lotteria Scontrini: i vincitori del 16 marzo

Dove trovo le vecchie estrazioni della Lotteria degli Scontrini?

Per verificare i codici scontrino estratti nelle scorse settimane puoi consultare le pubblicazioni settimanali di PMI.it, in cui vengono riportati i risultati dell’estrazione completi di codice scontrino, importo e data dell’acquisto. In alternativa puoi collegarti al portale lotteriadegliscontrini.gov.it e consultare i risultati delle estrazioni, o entrare nell’area riservata utilizzando le credenziali SPID.

Da ricordare che i risultati utili sono quelli relativi alle estrazioni della Lotteria effettuate nei 90 giorni precedenti. Questo è infatti il limite di tempo concesso per riscuotere l’eventuale vincita (che viene comunicata anche dall’Agenzia delle Entrate al domicilio indicato in fase di iscrizione alla Lotteria Scontrini). Trascorsi 90 giorni di tempo senza che il premio venga riscosso, la cifra vinta viene versata all’Erario.