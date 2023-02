Lotteria Scontrini 9 febbraio: chi ha vinto l’estrazione doppia

Lotteria degli Scontrini, l'estrazione del 9 febbraio ha assegnato i premi sia settimanali che mensili: ecco i 25 codici vincenti.

Sono 50 i fortunati vincitori della Lotteria degli Scontrini: 15 premi settimanali per chi ha effettuato acquisti pagando con metodi cashless mostrando in cassa il codice Lotteria, altrettanti per i rispettivi esercenti, più altri 10 premi per acquirenti e negozianti relativamente agli scontrini emessi nel corso del mese di gennaio 2023. Si tratta della prima estrazione mensile riferita agli acquisti di quest’anno.

Come ogni settimana, su PMI.it riportiamo tutti i codici estratti e risultanti vincitori dei montepremi in palio: 450.000 euro complessivi per l’estrazione settimanale, 1.250.000 euro complessivi per l’estrazione mensile.

Estrazione settimanale n. 5 del 09/02/23

Di seguito i codici scontrino risultati vincenti dei 15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti e altrettanti da 5.000 euro per i venditori. I codici scontrino sono quelli che sono stati emessi nella settimana scorsa, ovvero dal 30 gennaio al 5 febbraio 2023.

Estrazione mensile n. 6 del 09/02/23

Ecco i 10 codici scontrino che hanno vinto i premi mensili da 100.000 euro per chi ha fatto acquisti e da 25.000 euro per i negozianti che hanno emesso gli scontrini nel mese di gennaio 2023.