Bollette luce: tutele graduali per microimprese fino ad aprile 2023

Elettricità: ARERA proroga al 1° aprile 2023 il Servizio a tutele graduali per le microimprese, nel quale ricadono anche molti condomini: cosa cambia.

Prorogato fino al 1° aprile 2023 il Servizio a Tutele Graduali ( STG) per le bollette della luce di microimprese e clienti non domestici (compresi alcuni condomini) fornito da ARERA: la scadenza originaria era invece il 1° gennaio 2023, data a partire dalla quale era obbligatorio passare al mercato libero.

Significa poter restare altri 4 mesi con il proprio fornitore in regime di Maggior tutela, alle attuali condizioni tariffarie. In questo periodo i clienti non domestici non potranno chiedere il rientro nel servizio di Maggior tutela se già titolari di un contratto a condizioni di libero mercato. In base a quanto comunicato dall’ARERA:

Il Servizio a Tutele Graduali prevede condizioni contrattuali analoghe a quelle previste dalle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (offerte Placet):

prezzo deciso dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi,

struttura di prezzo stabilita dall’ARERA,

condizioni contrattuali (garanzie, rateizzazione, ecc.) decise da ARERA.

Per le famiglie, invece, il termine ultimo è previsto per il 10 gennaio 2024, stessa data prevista anche per la bolletta del gas in base alla recente proroga concessa dal Dl Aiuti quater.