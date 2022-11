Regole Covid, verso lo stop al tampone di uscita

Pazienti Covid asintomatici fuori isolamento dopo 5 giorni senza nuovo test ma solo con mascherina: anticipazioni dal Ministero della Salute sulle ipotesi.

Il prepazazione una nuova circolare che allenta le regole Covid per i pazienti asintomatici e con sintomi lievi: non sarà più necessario il tampone negativo dopo cinque giorni di isolamento domiciliare ma basterà indossare la mascherina per uscire di casa.

Per le certezze bisogna attendere il provvedimento, ma l’anticipazione arriva dallo stesso Ministro della Salute, Orazio Schillaci.

L’esecutivo sta lavorando «sulla quarantena, per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente eliminando anche il tampone finale». Quindi, la misura è allo studio ma, in base al tenore letterale della dichiarazione, una decisione ufficiale non sarebbe ancora stata presa.

C’è in questo senso anche un parere positivo, inviato al ministero della Salute, dall’ospedale Spallanzani sull’allentamento delle misure, in base al quale gli asintomatici possono uscire dopo essere restati a casa per cinque giorni dal tampone positivo senza rifare il test, mentre chi ha ancora sintomi lievi potrebbe uscire solo se non ha febbre da almeno 24 ore.

A determinare la scelta finale del Governo saranno i prossimi dati sul contagio. Schillaci ha spiegato che si sta lavorando con ISS (Istituto Superiore di Sanità) e AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) oltre che con l’Istituto Spallanzani: se i dati epidemiologici lo consentiranno, le norme diventeranno meno rigide.