Lotteria degli Scontrini del 20 ottobre: chi ha vinto i premi

Ecco chi ha vinto la Lotteria degli Scontrini del 20 ottobre 2022: l'elenco di tutti i codici scontrino estratti, con i relativi importi.

Torna, come ogni giovedì, l’appuntamento settimanale con la Lotteria degli Scontrini. Quella del 20 ottobre è stata un’estrazione settimanale, che ha assegnato i consueti 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti che hanno mostrato, prima di pagare con metodi cashless, il codice della Lotteria all’esercente, dando anche a lui la possibilità di vincere uno dei premi da 5.000 euro in palio.

Ricordando che su PMI.it è possibile consultare ogni settimana i codici scontrino che hanno vinto le varie estrazioni, vediamo quali sono i codici scontrino risultati vincenti nel corso della cinquantesima estrazione della Lotteria degli Scontrini.

Estrazione Lotteria Scontrini 20 ottobre: codici vincenti

Hanno partecipato all’estrazione settimanale n°50 – 2022 gli acquisti cashless registrati dal 10 ottobre 2022 al 16 ottobre 2022.

Quali acquisti valgono per la Lotteria degli Scontrini?

Sono validi per la partecipazione alla Lotteria degli Scontrini solo i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico quali carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata e così via.

Per partecipare all’estrazione è necessario pagare per intero con strumenti cashless. Non è possibile partecipare alla Lotteria degli Scontrini pagando in parte in contanti, o con buoni (compresi i buoni pasto o gift card).

É necessario che il metodo di pagamento utilizzato sia intestato allo stesso titolare del codice Lotteria e gli acquisti vengano effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione.

Sono inoltre esclusi dalla Lotteria degli Scontrini gli acquisti:

inferiori a 1 euro;

di carburanti;

effettuati in contanti (totalmente o in parte);

effettuati online;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria;

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale;

per i biglietti del cinema, del teatro e del museo;

per le spedizioni postali;

per il parcheggio.

Posso partecipare alla Lotteria pagando la RdC card?

Sì, i titolari di Pensione o Reddito di Cittadinanza possono fare acquisti con la carta RdC e PdC e partecipare alla Lotteria degli Scontrini, purché l’intero importo degli acquisti consentiti venga pagato con la card intestata allo stesso titolare del codice lotteria.