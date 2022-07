Lotteria Scontrini, estrazione 28 luglio: ecco chi ha vinto

Lotteria degli Scontrini, estrazione settimanale del 28 luglio 2022: tutti i codici scontrino risultati vincenti dei 30 premi messi in palio.

Giovedì 28 luglio 2022 alla Lotteria degli Scontrini sono stati estratti i vincitori settimanali della riffa di Stato. I premi sono stati assegnati tra coloro che hanno effettato acquisti con metodi di pagamento digitale, presentando in cassa il codice della Lotteria, da lunedì 11 luglio a domenica 17 luglio, fino alle ore 23:59.

Vediamo chi ha vinto all’estrazione del 28 luglio 2022 della Lotteria degli Scontrini.

Chi ha vinto la Lotteria Scontrini del 28 luglio 2022?

I 15 codici vincenti dell’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 28 luglio 2022 sono i seguenti:

Quando escono i numeri della Lotteria Scontrini?

Ogni giovedì vengono estratti i codici vincenti degli scontrini emessi nel corso della settimana precedente. Le estrazioni mensili vengono effettuate ogni secondo giovedì del mese, per gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema Lotteria entro le 23:59 dell’ultimo giorno del mese precedente. L’estrazione annuale viene individuata da un atto del Direttore Generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Quella relativa al 2021 si è tenuta il 4 giugno 2022.

Come entrare nel sito Lotteria degli Scontrini?

Oltre a consultare ogni settimana i codici scontrino estratti alla Lotteria degli Scontrini su PMI.it, per verificare la vincita, ma anche per visionare quali e quanti dei propri scontrini hanno partecipato o parteciperanno alle varie estrazioni, è possibile accedere all’area riservata del portale Lotteriadegliscontrini.gov.it. Basta inserire le proprie credenziali SPID, CIE o CNS, dopo aver selezionato “Accedi all’area riservata”. Quindi è possibile scegliere se accedere come acquirente o esercente e controllare le estrazioni, nonché le eventuali vincite, con la relativa data entro la quale ritirare il premio (90 giorni).

Quali sono i premi per la Lotteria degli Scontrini?

I premi assegnati con l’estrazione settimanale della Lotteria degli Scontrini del 28 luglio sono in tutto 30: 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti; 15 premi da 5.000 euro per i rispettivi esercenti. Alle estrazioni mensili vengono assegnati 20 premi: 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti; 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti. Con l’estrazione annuale viene assegnato il super premio da 5 milioni di euro per l’acquirente e da 1 milione di euro per l’esercente.