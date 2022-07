Lotteria scontrini, estrazione 14 luglio: i codici vincenti

Ecco chi ha vinto alla Lotteria Scontrini del 14 luglio: tutti i codici vincenti dell'estrazione e di quella mensile.

Estrazione della Lotteria degli Scontrini più ricca quella di giovedì 14 luglio, che oltre ai premi settimanali ha assegnato anche i premi mensili, sia per acquirenti che per venditori.

Vediamo dunque quali sono i biglietti estratti e risultati vincenti alle due estrazioni della Lotteria degli scontrini del 14 luglio 2022.

Chi ha vinto i premi settimanali del 14 luglio?

I 15 codici scontrino risultati vincenti all’estrazione settimanale del 14 luglio sono:

Quanto si vince con i premi settimanali della Lotteria Scontrini?

Con le estrazioni settimanali della Lotteria degli scontrini vengono premiati gli acquisti effettuati con metodi di pagamento elettronici assegnando 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti.

Chi ha vinto i premi mensili del 14 luglio?

I 10 codici scontrino risultati vincenti all’estrazione settimanale del 14 luglio sono:

Quanto si vince con i premi mensili della Lotteria Scontrini?

Con le estrazioni mensili vengono assegnati 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti che hanno mostrato in cassa il proprio codice lotteria, effettuando acquisti cashless, e 10 premi da 20.000 euro per gli esercenti.