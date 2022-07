Vaccino Covid: approvata quarta dose per tutti gli over 60

Vaccino Covid: autorizzata la quarta dose per tutti gli over 60, secondo booster contro la malattia grave, vaccino contro le nuove varianti a settembre.

Aggiornate le raccomandazioni sulle dosi di richiamo aggiuntivo dei vaccino Covid di tipo mRNA: approvata la quarta dose per tutti gli over 60.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) e l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) hanno infatti concesso l’atteso via libera al secondo richiamo per le persone tra 60 e 79 anni e per fragili a rischio. Adesso tocca ai singoli Stati membri deliberare la quarta dose con provvedimenti nazionali.

In Italia è attesa una Circolare del Ministero della Salute che riapra la campagna, con la possibilità di riaprire anche gli hub vaccinali. Come di consueto, la quarta dose potrà essere somministrata a distanza di 4 mesi dalla precedente, con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto un richiamo precedente più di 6 mesi fa.

L’estensione della raccomandazione rispetto agli over 80, si è resa necessaria in considerazione della nuova ondata di contagi che sta interessando tutta l’Europa. In attesa del vaccino autunnale, dunque, quello attuale continuano ad essere altamente efficace nello scongiurare i ricoveri ospedalieri e la malattia grave in caso di contagio da Coronavirus.

Stiamo lavorando per una possibile approvazione di vaccini adattati a settembre.

Lo ha spiegato il direttore esecutivo dell’EMA, Emer Cooke: “il nostro comitato per i medicinali per uso umano sta attualmente rivedendo i dati per due vaccini adattati. Nel frattempo, è importante considerare l’utilizzo di vaccini attualmente autorizzati come secondo richiamo nelle persone più vulnerabili.

I vaccini autorizzati nell’UE continuano a essere efficaci nel prevenire ricoveri, malattie gravi e decessi per COVID-19, anche se continuano ad emergere nuove varianti e sotto-varianti.

L’ECDC e l’EMA continueranno a valutare l’efficacia dei vaccini rispetto a Omicron BA.4 e BA.5 e aggiorneranno le proprie raccomandazioni in base all’andamento della nuova campagna e allo studio dei dati disponibili.