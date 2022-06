Lotteria scontrini, estrazione 23 giugno: i codici vincenti

I codici risultati vincenti all'estrazione settimanale del 23 giugno 2022 della Lotteria degli Scontrini, in attesa che ne vengano approvate le modifiche.

Anche questo giovedì 23 giugno 2022, si è tenuta la consueta estrazione della Lotteria degli Scontrini che assegna ogni 7 giorni 15 premi per chi compra e per chi vende, rispettivamente da € 25.000 e € 5.000. In attesa dei cambiamenti alla Lotteria degli Scontrini previsti dall’emendamento al decreto PNRR 2, vediamo quali sono i codici degli scontrini risultati vincenti all’ultima estrazione settimanale della riffa di Stato.

Estrazione settimanale Lotteria Scontrini

I 15 codici vincenti dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini del 23 giugno 2022 sono:

1274-0097 96SRT000280 06390004;

1256-0173 3BSDP000383 07270006;

1023-0089 99MEX056015;

1280-0016 96SRT000395 18420003;

0852-0280 3BIWB002871;

1039-0004 99MEX200922;

1114-0150 99MEY039882;

1347-0011 53SNS300465 10700025;

0990-0014 80I14043518;

1107-0008 96SRT000910 00590108;

0935-0226 53SNS300366 10110001;

1215-0156 99MEX033416;

1381-0063 53SNS300806 10730016;

0035-0042 96SRT000674 01850008;

0659-0109 3BIWB002684.

Per sapere se abbiamo vinto alla Lotteria degli Scontrini basta verificare che il codice presente sul proprio scontrino corrisponda ad uno di quelli estratti, elencati sopra o pubblicati nelle scorse settimane su PMI.it e sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it.

In caso di vincita si riceverà apposita comunicazione sia nell’area riservata del portale ufficiale, accessibile con credenziali SPID, CNS o CIE, e da parte dell’Agenzia delle Entrate, al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC, o raccomandata), insieme alle istruzioni per riscuoterlo.

Come potrebbe cambiare la Lotteria degli Scontrini

La lotteria degli scontrini diventa istantanea 21 Giugno 2022 In fase di conversione in legge del Decreto PNRR (dl 36/2022) sono state proposte alcune modifiche all’attuale meccanismo delle estrazioni della Lotteria degli Scontrini, con l’obiettivo di renderla maggiormente “appetibile” per i consumatori, incentivando così i pagamenti digitali.

Ricordiamo infatti che per partecipare alla riffa di Stato è necessario mostrare in cassa il codice della Lotteria e pagare con metodi completamente cashless. L’obiettivo è chiaramente quello di contrastare il ricorso ai contanti e, di conseguenza, di combattere l’evasione fiscale, promuovendo la tracciabilità dei pagamenti.

La nuova versione della Lotteria degli Scontrini prevede delle estrazioni “istantanee”, quindi con vincita – o meno – direttamente alla cassa. Non è chiaro se questo meccanismo si aggiungerà o si affiancherà a quello attuale.

Per saperlo bisognerà attendere prima di tutto l’approvazione definitiva del decreto PNRR 2, quindi uno o più provvedimenti applicativi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che dovranno essere emanati d’intesa con l’Agenzia delle Entrate per definire nel dettaglio le nuove modalità di estrazione dei premi della Lotteria Nazionale degli Scontrini.