Lotteria degli Scontrini: estrazione 24 febbraio, i codici vincenti

Lotteria Nazionale degli Scontrini, estrazione di giovedì 24 febbraio 2022: ecco tutti i codici e i biglietti vincenti dei premi settimanali in palio.

Come ogni giovedì, anche il 24 febbraio 2022, si è tenuta la consueta estrazione dei biglietti della Lotteria degli Scontrini. I premi assegnati sono quelli settimanali, in tutto 15 per gli acquirenti e altrettanti per gli esercenti, rispettivamente da 25mila e 5mila euro. Vediamo dunque tutti i codici vincenti dell’estrazione n. 8 del 24/02/2022.

Estrazione settimanale

Quella del 24 febbraio 2022 è stata la trentottesima estrazione settimanale della Lotteria Nazionale degli Scontrini, da quando ha preso il via.

I 15 codici vincenti settimanali:

0823-0003 99MEY051997;

2173-0024 99MEY008991;

0943-0039 3BSDP001134 02430011;

0966-0090 99SEA003548 35530003;

0123-0202 53SNS305503 11730010;

1245-0038 53SNS300926 11180032;

1030-0112 53SNS302804 06350001;

1245-0009 99MEX024797;

0959-0166 99MEX068010;

0998-0005 99MEY039990;

1095-0090 88S25000977 42702098;

0898-0021 99MEY043895;

1154-0281 88S25000267 35301007;

0916-0066 99MEY041597;

0303-0084 3BIWB003805.

Come verificare la vincita

Ogni settimana su PMI.it pubblichiamo i codici dei biglietti vincenti della riffa di Stato, pubblicati altresì nella sezione accessibile senza registrazione sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it.

Chi mi avvisa se ho vinto alla Lotteria degli Scontrini?

I vincitori della Lotteria degli Scontrini riceverono una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate al recapito indicato in fase di registrazione alla Lotteria degli Scontrini (email, PEC, o raccomandata).

Per verificare la vincita devo conservare gli scontrini?

No non è obbligatorio. Entrando con le proprie credenziali SPID nell’area riservata del portale è possibile verificare autonomamente l’eventuale vincita alla Lotteria degli Scontrini, gli acquisti che hanno partecipato alle estrazioni e il numero di biglietti generato (uno per ogni euro speso).

Come partecipare

Per partecipare alla Lotteria degli Scontrini è necessario generare il codice sul portale lotteriadegliscontrini.gov.it, stamparlo o salvarlo sul dispositivo mobile, e mostrarlo in un negozio fisico all’esercente prima del pagamento, che deve essere effettuato con metodi completamente cashless.

Come recuperare il codice della lotteria degli scontrini?

In caso di smarrimento Per recuperarlo basta accedere all’area riservata del portale della Lotteria nella sezione “Il mio codice lotteria. In alternativa è possibile ottenerne un altro inserendo nuovamente il proprio codice fiscale. Il nuovo codice Lotteria potrà essere utilizzato in parallelo e in alternativa al precedente, qualora venisse recuperato/ritrovato. Quindi è possibile avere più codici della Lotteria e utilizzarli in alternativa nei propri acquisti.

Il codice lotteria contiene i miei dati personali?

Il codice lotteria viene generato previa verifica della esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell’esistenza in vita, ma non contiene i dati personali del titolare, né il dettaglio degli acquisiti effettuati.