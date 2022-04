Gli ultimi dati sui contagi da Covid-19 e copertura vaccinale in Italia: situazione stabile, si apre la fase di convivenza con il Coronavirus.

Terminato lo stato di emergenza da Coronavirus e venute meno le restrizioni per contenere la pandemia, dal primo maggio decade anche il Green Pass e si apre una nuova fase di convivenza con il Covid-19, supportati dal vaccino. I contagi però restano alti: ieri sono stati 69,204 i casi registrati (87.940 il giorno precedente) e 131 i decessi (contro i 186 del giorno prima). Il tasso di contagio è al 15,7% e sono il lieve calo gli ingressi nei reparti ordinari e di terapia intensiva.

Vediamo in dettaglio i dati ufficiali e la situazione Coronavirus in Italia, aggiornata a fine aprile.

Covid Italia: monitoraggio e indicatori

Il Ministero della Salute segnala che la situazione epidemica in Italia è stabile, con la trasmissibilità in diminuzione e una lieve riduzione dell’incidenza: 675 casi su 100mila abitanti e Rt, 0,96. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenza settimanale per 100.000 abitanti è la fascia d’età 30-39 anni (750 per 100.000 abitante), mentre l’incidenza più bassa si rileva nella fascia di età 20-29 ( 582 casi per 100.000 abitanti). Anche il tasso di occupazione dei posti letto, sia in area medica che in terapia intensiva, è sostanzialmente stabile: il tasso di occupazione in area medica si attesta al 15,8% e in terapia intensiva al 4,2%.

Copertura vaccinale in Italia

In Italia, ad oggi, sono state somministrate 136.757.391 dosi di vaccino anti Sars-CoV-2. Il 94,92% della popolazione over 12 ha completato almeno il ciclo vaccinale primario, il 96,22% ha anche ricevuto la dose booster, o risulta guarito dal Covid-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

La quarta dose di vaccino (2ª dose booster) è stata già somministrata al 3,79% della popolazione cha ha ricevuto la dose booster (terza dose) da almeno 4 mesi. La terza dose è stata somministrata all’84% della popolazione, mentre un altro 12% risulta guarito dopo la seconda dose. Tra i bambini di 5-11 anni la copertura vaccinale ha raggiunto il 62,12%.

Coronavirus: i numeri a fine aprile

Ad oggi in Italia i dati ufficiali del Ministero della Salute segnalano:

1,248,806 positivi al Covid-19 ( +14,130 );

( ); dimessi/guariti: 14,937,738 (+55,773);

deceduti 163,244 (+131);

totale casi da inizio pandemia 16,349,788 (+69,204).

Coronavirus in Italia: i dati delle Regioni

Regioni (totale casi, attuali e incremento):

Lombardia: 2,750,788 (161,377) (8,634)

Veneto: 1,656,721 (72,766) (6,948)

Campania: 1,591,682 (176,071) (7,313)

Lazio: 1,472,600 (156,392) (6,351)

Emilia-Romagna: 1,401,298 (59,542) (6,011)

Piemonte: 1,137,947 (63,841) (3,718)

Sicilia: 1,104,477 (124,661) (4,106)

Toscana: 1,090,991 (49,294) (3,763)

Puglia: 1,058,128 (105,449) (4,293)

Marche: 441,197 (6,185) (1,963)

Liguria: 424,306 (17,071) (1,433)

Abruzzo: 370,151 (55,577) (5,385)

Friuli Venezia Giulia: 361,409 (24,554) (1,303)

Calabria: 354,493 (86,680) (2,063)

Sardegna: 276,615 (29,207) (2,028)

Umbria: 266,081 (12,493) (1,628)

P.A. Bolzano: 210,238 (4,001) (380)

P.A. Trento: 160,367 (3,851) (459)

Basilicata: 126,253 (29,443) (785)

Molise: 59,153 (8,904) (549)

Valle d’Aosta: 34,893 (1,447) (91)

Coronavirus in Italia: i dati delle Province

Province (totale e incremento casi):

Roma: 1,083,983 (4629)

Milano: 896,336 (2635)

Napoli: 877,237 (3344)

Torino: 602,388 (1919)

Bari: 346,619 (1448)

Brescia: 343,985 (1053)

Bologna: 322,265 (1254)

Padova: 320,316 (1501)

Verona: 304,597 (1217)

Firenze: 304,333 (1030)

Treviso: 301,128 (1140)

Vicenza: 291,113 (1263)

Salerno: 278,474 (1583)

Venezia: 275,146 (1250)

Palermo: 264,869 (1145)

Varese: 253,190 (787)

Monza e della Brianza: 249,647 (731)

Caserta: 247,517 (1324)

Catania: 229,956 (825)

Genova: 220,876 (705)

Modena: 211,471 (1170)

Bergamo: 210,670 (723)

Lecce: 209,903 (831)

Bolzano: 196,644 (370)

Perugia: 194,042 (1200)

Como: 169,756 (558)

Trento: 160,367 (459)

Reggio nell’Emilia: 160,289 (806)

Messina: 158,682 (971)

Foggia: 155,980 (520)

Latina: 150,852 (626)

Udine: 150,419 (556)

Cuneo: 146,150 (476)

Pavia: 145,343 (506)

Taranto: 140,637 (696)

Forlì-Cesena: 140,323 (456)

Reggio di Calabria: 135,347 (626)

Ancona: 134,244 (497)

Rimini: 130,048 (352)

Ravenna: 129,655 (423)

Pisa: 124,806 (496)

Frosinone: 117,752 (669)

Mantova: 116,230 (403)

Lucca: 114,611 (356)

Parma: 112,889 (643)

Chieti: 104,148 (1633)

Alessandria: 101,112 (355)

Siracusa: 100,428 (423)

Arezzo: 100,029 (279)

Brindisi: 98,744 (489)

Avellino: 96,914 (668)

Livorno: 96,336 (350)

Ferrara: 96,131 (524)

Barletta-Andria-Trani: 95,034 (261)

Teramo: 92,185 (1264)

Cremona: 90,230 (242)

Cosenza: 90,039 (656)

Pistoia: 87,801 (281)

Pesaro e Urbino: 87,088 (431)

Macerata: 86,921 (352)

Agrigento: 86,743 (396)

Pordenone: 86,411 (271)

Novara: 85,345 (223)

Pescara: 85,330 (1247)

Trapani: 85,019 (446)

Lecco: 81,749 (362)

Potenza: 80,606 (519)

Ragusa: 80,360 (310)

Trieste: 78,713 (293)

L’Aquila: 77,899 (1062)

Cagliari: 77,072 (555)

Sassari: 76,709 (459)

Siena: 75,962 (309)

Prato: 75,339 (232)

Piacenza: 72,263 (230)

Viterbo: 69,731 (228)

Rovigo: 69,015 (287)

Savona: 68,273 (229)

Caltanissetta: 66,302 (242)

Belluno: 62,524 (157)

Ascoli Piceno: 61,915 (346)

Benevento: 61,586 (329)

Terni: 60,575 (363)

La Spezia: 59,133 (244)

Lodi: 58,874 (193)

Imperia: 57,922 (215)

Grosseto: 57,803 (241)

Asti: 53,758 (210)

Massa Carrara: 53,416 (189)

Fermo: 52,174 (230)

Catanzaro: 52,168 (359)

Sud Sardegna: 51,715 (481)

Sondrio: 45,822 (178)

Rieti: 44,216 (199)

Matera: 43,402 (252)

Biella: 43,311 (196)

Campobasso: 43,135 (381)

Verbano-Cusio-Ossola: 41,620 (115)

Vercelli: 40,396 (158)

Gorizia: 40,371 (164)

Nuoro: 39,450 (209)

Vibo Valentia: 38,166 (156)

Crotone: 36,354 (255)

Enna: 32,118 (184)

Aosta: 32,111 (88)

Oristano: 31,655 (324)