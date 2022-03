Prezzi energia in bolletta in calo del 10% da aprile

La bolletta di luce e gas cala del 10% tra sconti applicati dal Governo e ribassi dell'energia sui mercati: numeri ARERA e trend anno su anno sui rincari.

Per la prima volta da un anno e mezzo, scendono i prezzi di energia elettrica e gas in bolletta, con riduzioni superiori al 10% nel secondo trimestre 2022. Sono dati del bollettino trimestrale ARERA che, per il periodo aprile-giugno, indica una flessione della bolletta media delle famiglie pari al 10,2% per l’elettricità e al 10% per il gas.

I prezzi energetici restano tuttavia sensibilmente più alti dell’anno scorso, pur incamerando la flessione citata: il costo dell’elettricità è oggi superiore dell’83%e del 71% per il gas (quasi il doppio).

Taglio oneri in bolletta e Bonus sociale

I risparmi in bolletta sono dovuti in parte alle misure del Governo, che ha ridotto gli oneri di sistema, e dell’intervento ARERA sulla componente tariffaria per la compensazione dei costi di commercializzazione del gas, applicato alla fascia di consumi fino a 5mila metri cubi/anno.

Bollette energia e gas: sconti ISEE dal 1° aprile con Bonus sociale 29 Marzo 2022

Per quanto riguarda il taglio degli oneri di sistema in bolletta e la riduzione IVA sul gas al 5%, si alleggerisce la bolletta per quasi 30 milioni di utenze domestiche e oltre 6 milioni di imprese.

Per quanto riguarda il Bonus sociale, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, viene riconosciuto a una platea più ampia (soglia ISEE alzata a 12mila euro rispetto ai consueti 8.265 euro, arrivando a 20mila per famiglie con più di tre figli).

In pratica, le famiglie beneficiarie del cosiddetto bonus Ucraina bis sono diventate oltre 3 milioni per il bonus elettrico e oltre 2 milioni per il bonus gas. Il bonus è automatico per tutti coloro che richiedono l’ISEE e viene applicato in bolletta senza bisogna di presentare alcuna domanda.

Il presidente Arera, Stefano Besseghini, spiega che «in una situazione oggettivamente straordinaria, con un conflitto in atto e una volatilità mai registrata in precedenza sui mercati energetici, e alla luce delle maggiori responsabilità di verifica e controllo attribuitele, l’Autorità ha deciso di adottare misure straordinarie a favore dei consumatori, sia per il tutelato che per il libero mercato».

Il caro bollette anno su anno

Il risparmio del 10% del secondo trimestre 2022 mitiga il costo dell’energia, che però resta notevolmente più alto rispetto a 12 mesi fa. Nel dettaglio:

la spesa della famiglia media per la bolletta elettrica riferita al periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2021 sarà di 948 euro, l’ 83% in più rispetto allo scorso anno;

in più rispetto allo scorso anno; il costo del gas è invece di 1.652 euro, con aumento del 71% nello stesso periodo di analisi (ultimi quattro trimestri).

Componenti in bolletta e andamento dei mercati

Calcolo consumi energetici con Excel 30 Marzo 2022 Oltre agli sconti del Governo (applicati anche al primo trimestre), sulla flessione dei costi del secondo trimestre incide soprattutto l’andamento dei mercati. I prezzi dell’energia hanno raggiunto i massimi a inizio marzo, poi hanno iniziato a ripiegare (sia il petrolio sia il gas). ARERA fornisce il dettaglio delle singole componenti:

energia elettrica – il -10,2% sul prezzo finale della famiglia tipo è così scomponibile: -8,9% per effetto della voce energia PE, -1,6% legato alla voce di dispacciamento PD, -0,2% per la voce PPE di perequazione, quest’ultima legata ai recuperi degli scostamenti rispetto al trimestre precedente, +0,5% per la voce PCV+DispBT.

– il -10,2% sul prezzo finale della famiglia tipo è così scomponibile: -8,9% per effetto della voce energia PE, -1,6% legato alla voce di dispacciamento PD, -0,2% per la voce PPE di perequazione, quest’ultima legata ai recuperi degli scostamenti rispetto al trimestre precedente, +0,5% per la voce PCV+DispBT. Gas – il calo della componente materia prima, basato sulle quotazioni a termine relative al prossimo trimestre, con un impatto del -1,3% sul prezzo finale della famiglia tipo, intervento straordinario di riduzione dell’8,8% della componente UG2, piccolo incremento delle tariffe di trasporto +0,1%.