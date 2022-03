Lotteria Scontrini, estrazione del 24 marzo: i codici vincenti

Tutti i codici vincenti dei premi settimanali assegnati con l'estrazione della Lotteria degli Scontrini del 24 marzo 2022.

Lotteria scontrini: Guida aggiornata al piano Italia Cashless 24 Marzo 2022 Come ogni settimana, anche questo giovedì 24 marzo 2022 sono stati pubblicati i risultati dell’estrazione della Lotteria degli Scontrini, con i codici degli scontrini risultati vincitori dei 15 premi settimanali da 25.000 euro per gli acquirenti e dei 15 premi da 5.000 euro per i relativi esercenti. Riportiamo di seguito il riepilogo settimanale di tutti i codici dei biglietti vincenti.

Che cos’è la Lotteria degli Scontrini?

Ricordiamo che la Lotteria Nazionale degli scontrini è la nuova riffa di Stato gratuita collegata al programma Italia Cashless messo a punto dal Governo per incentivare l’uso di carte di credito, carte di debito, bancomat, carte prepagate, carte e app connesse a circuiti di pagamento privativi e a spendibilità limitata al fine di modernizzare il Paese e favorire lo sviluppo di un sistema più digitale, veloce, semplice e trasparente.

Come si partecipa alla Lotteria Scontrini?

Partecipare alla Lotteria degli Scontrini non costa nulla e si può iniziare a farlo in qualsiasi momento, basta pagare gli acquisti effettuati nei negozi fisici interamente con i metodi di pagamento elettronici (no contanti o buoni, neanche in parte) per almeno un euro.

Bisogna per prima cosa generare il codice Lotteria, dal portale lotteriadegliscontrini.gov, quindi mostrarlo all’esercente al momento del pagamento. Fatto questo, per ogni scontrino viene generato un biglietto virtuale per ogni euro speso l’eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi produrrà un altro biglietto virtuale.

Quali pagamenti sono esclusi dalla Lotteria?

Non consentono di partecipare alla Lotteria degli Scontrini gli acquisti :

di importo inferiore a un euro;

effettuati online;

effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;

documentati mediante fatture elettroniche;

per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera Sanitaria;

per i quali l’acquirente richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Estrazioni Lotteria Scontrini del 24 marzo

Ecco i 15 biglietti vincenti i premi settimanali della Lotteria Nazionale degli scontrini del 24 marzo 2022, relativi agli acquisti registrati dal 14 marzo 2022 al 23 marzo 2022:

1039-0058 3BIWB001242;

0437-0008 88S25000919 23302077;

0242-0008 88S25000952 01040021;

0891-0071 88I24015191;

1239-0131 53SNS301820 01230003;

1047-0055 8AMTN011985;

1046-0012 53SNS301610 05830012;

1026-0177 88I24008294;

1023-0086 72IU8003049;

1210-0049 53SNS301064 00260018;

1260-0102 53SNS300319 00220010;

1002-0163 2CITP002398;

1249-0039 53SNS300650 01130011;

1015-0267 88I24009328;

1173-0069 53SNS303607 09450002.